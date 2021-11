Aron Donnum duikt plots weer op bij Standard: "Toen kreeg ik plots geen kans meer"

Standard stapte zondag met een punt van het veld in de topper tegen Club Brugge. Voor het eerst sinds 20 augustus mocht Aron Donnum (23) nog eens starten bij de Rouches. De Noor bedankte prompt met een doelpunt en lokte ook een strafschop uit.

Standard telde 1.5 miljoen euro neer om Donnum weg te plukken bij Valerenga. Al snel verdween de flamboyante Noor op het achterplan onder Mbaye Leye. "Ik moet toegeven dat ik het zwaar heb gehad", vertelde Donnum na afloop. "Na mijn komst mocht ik drie keer starten en we wonnen telkens. Daarna kreeg ik plots geen enkele kans meer... Tot vandaag!"

"Enerzijds was ik ook wel kwaad op mezelf, maar ik kreeg ook gewoon de kans niet om mij te tonen. Ik wil aan iedereen laten zien dat ik het hier wel kan maken. Jullie mogen hier nog veel van mij verwachten", aldus de ambitieuze Donnum.

Tegen Club Brugge lukte Donnum zondag zijn eerste doelpunt in Standard-shirt. De Noor strafte onoordeelkundig uitkomen van Mignolet genadeloos af. "Toch was dat zeker geen gemakkelijk doelpunt. Mignolet hielp inderdaad een handje, maar het was vooral een zeer knappe pass van Cimirot."