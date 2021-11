Eupen en Zulte Waregem zijn té voorzichtig en schieten weinig op met puntendeling

Eupen en Zulte Waregem hebben er Am Kehrweg geen spektakel van gemaakt. De partij kabbelde tijdens grote fases van de match gewoon verder. Twee doelpunten voor rust gaven even wat elan aan de wedstrijd, maar het was vooral meer met een gevoel van 'zeker niet verliezen' dat de twee ploegen speelden.

't Was zo'n wedstrijd waarbij je als neutrale fan na een halfuur al iets op Netflix aan het zoeken was. Niet dat het echt slecht was, maar warm kreeg niemand ervan. Eupen had drie keer op rij verloren en Zulte Waregem kreeg een pandoering van Genk. Dat was er ook aan te zien, want geen van beide ploegen wou enig risico in het spel leggen.

© photonews

Veel middenveldspel en voorzichtig aftasten, meer was het niet. Zij die 'Peaky Blinders' of 'Breaking Bad' al hadden opgezet om het wat interessanter te maken op deze druilerige herfstdag misten voor rust wel nog twee doelpunten. Eerst ging Nuhu in de fout in de zestien. Gano ging gretig naar de grond na het duel met de 25 centimeter kleinere wingback en spitsbroer Vossen maakte het af vanop de stip.

© photonews

Diezelfde Nuhu devieerde even later een schot van Peeters voorbij Bossut. 1-1 en dat had niemand verwacht. Maar goed, echt hartverwarmend was het niet. Oh ja, er was ook nog het EK veldrijden op tv. Voor de die hards die bleven kijken, was de tweede helft iets beter. Iets meer dreiging van Essevee via Pletinckx en Sissako.

Ook Dompé en Gano deden hun duit in het zakje, maar de afwerking was allemaal niet goed genoeg. Eupen had weinig aanvallende ambities, maar als ze in de zestien kwamen - denk aan de 34 tegengoals die Zulte al verzamelde - was het al hens aan dek. Zulte Waregem verdiende misschien wel meer. Eupen was voetballend immers wel heel weinig ambitieus.