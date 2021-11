"Het is maar een punt, maar wel een verdiend en felbevochten punt"

Voor deze ene keer, is Standard-coach Luka Elsner tevreden met een puntje. Vooral door de mentale weerbaarheid die ze getoond hebben bij Standard.

Luka Elsner heeft sinds zijn komst bij Standard nog niet verloren met de Rouches... maar, ook nog niet gewonnen in de vaderlandse competitie. Ditmaal werd het 2-2 op het veld van Club Brugge nadat Standard terugkrabbelde na een 2-0 achterstand.

"Het is fantastisch om hier een 2-0 te kunnen ophalen", reageert Elsner op de persconferentie achteraf. "Het was lastig om die achterstand te slikken aangezien we te makkelijk die tegendoelpunetn slikten. Gelukkig konden we nog voor de rust tegenscoren", klinkt het.

"Ik had in de rust tegen de spelers gezegd dat ze in hun kwaliteiten moesten geloven. We hadden dan snel gelijkgemaakt maar ook de nodige elementen op de mat gelegd die me tevreden stellen: een goede mentaliteit, een gezonde dosis mentaliteit en veel diepgang. Het is door die diepgang dat we 2 doelpunten maken."

"De spelers zaten na het laatste fluitsignaal op hun tandvlees en dat is wat we willen, dat ze er telkens volledig voor gaan. Het is geen referentiewedstrijd, maar wel een belangrijke wedstrijd al pakken we slechts een punt", besluit Elsner.