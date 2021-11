Felice Mazzu houdt de voeten op de grond ondanks het sprookje dat Union aan het schrijven is

Het sprookje dat Union momenteel aan het schrijven is, is mede dankzij de pen van Felice Mazzu. De ploeg bevindt zich in een droom maar de trainer van de competitieleider predikt realisme en houdt de voeten op de grond.

“Onze eerste helft was buitengewoon op het gebied van balbezit, omschakeling en het creëren van kansen", vertelt een trotse Felice Mazzu bij Sporza. "Bovendien zijn we heel efficiënt geweest en hebben we weinig weggegeven. Pirard heeft enkel op het einde van de match 2 reddingen moeten verrichten. Dat toont de wil en de mentaliteit van deze ploeg aan. We zijn er vandaag in geslaagd om ons plan uit te voeren, het is nu aan ons om op deze weg door te gaan.

De interlandbreak van november is gaan is een sprookje voor de promovendus maar het seizoen is nog lang. Dit beseft Mazzu goed genoeg. "We mogen nu misschien wel dromen, maar dromen zijn heel snel verdwenen als je wakker wordt. We moeten op dezelfde manier aan ons project blijven werken zoals we begonnen zijn. Onze prioriteit blijft het behoud, daarvoor hebben we nog enkele punten nodig. Eenmaal we dat bereikt hebben, zien we wel. We weten dat december en januari vaak moeilijke maanden zijn door de vermoeidheid, het weer, de staat van de velden, spelers die aan transfers denken. We moeten er alles aan doen om deze ploeg samen te houden, dat is het belangrijkste.”