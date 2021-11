Damien Marcq was euforisch na de zege van Union zeker omdat de verwachtingen groter worden

Damien Marcq won vandaag met Union met 4-0 van Sporting Charleroi en gaat zo de interlandbreak in als competitieleider. De honger bij de Brusselaars is nog niet gestild en na de interlandbreak willen ze gewoon verder op hetzelfde elan verder gaan.

"Ik voel me euforisch en dit gevoel moet wel een tweetal dagen blijven hangen want in het voetbal gaat het snel", zei Damien Marq met een lach op zijn gezicht. "We hebben vandaag een goede match gespeeld zeker in de eerste helft. We domineerden in het geheel en speelden echt goed voetbal mede omdat we goed in positie stonden."

Bij de start van de tweede helft stond Union al 3-0 voor en was er geen vuiltje aan de lucht. "De tweede helft was alles onder controle. We waren sterk in de duels en gaven nauwelijks een kans weg. Met deze koppositie keek iedereen naar ons en uiteindelijk hebben we de bovenhand gehaald."

Dankzij deze zege blijft Union leider in de Jupiler Pro League. "Nu tijdens de interlandbreak hebben we even tijd om te recupereren. Nadien gaan we proberen op hetzelfde elan verder te gaan en willen we minstens tot de volgende 'break' deze vorm behouden."