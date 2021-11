Vrancken en Hollerbach niet op zelfde lijn over wie nu wat verdiende: "Dan moet alles perfect zijn" vs "Super verdedigd"

Verdienden Hollerbach en zijn ploeg nu de overwinning in Mechelen of niet? Vrancken meende van niet, Hollerbach van wel. Of hoe trainers met hun eigen blik naar een wedstrijd kijken. Voorts spraken ze wel met veel respect over elkaar en mekaars team.

"Ik vond dat we in de eerste helft te weinig lef toonden en te veel voor diepgang van te laag op het veld kozen. Het moest in de tweede fase gebeuren. Daarom ook die dubbele wissil bij de rust, om met Rob Schoofs die ruimte te gaan bespelen lager op het veld. Het is jammer om door een communicatiefout op achterstand te komen", verwijst Vrancken naar de owngoal van Bijker.

KVM bleef wel zoeken naar de gelijkmaker. "Tussen de oren zat het goed, ik kan de spelers niets verwijten. Ook de invallers wilden hun ding doen om vol voor dat resultaat gaan. We hebben niet gekregen wat we verdienen, da's duidelijk. Als je zo domineert zoals wij deden in de tweede helft en je tegen zo'n laag blok speelt, dan moet alles perfect zijn om rond die zestien iets te kunnen forceren."

© photonews

"We waren meteen goed begonnen", toonde Hollerbach zich tevreden over de manier waarop STVV de match aanpakte. "De eerste helft verliep zeer goed voor ons. We hebben nagelaten om de match dood te maken, we kregen daar twee-drie goede kansen voor. Ik had liever dat we de 0-2 hadden gemaakt, maar we verdedigden compact en haalden de drie punten."

De spanning bleef zo wel intact. "In de tweede helft zijn we meer onder druk gekomen. We hebben super verdedigd. We stonden goed in blok en hebben bij momenten ook goed pressing gespeeld. Complimenten aan de ploeg, het is een verdiende overwinning", zag Hollerbach het dus anders dan Vrancken wat betreft de al dan niet billijke uitslag.