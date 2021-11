Steve De Ridder en zijn medemaats hebben het echte 'STVV-DNA' gedemonstreerd: "Dat is Sint-Truiden"

Op Steve De Ridder kan je altijd rekenen om het STVV-DNA aan de dag te leggen. Zijn medemaats waren ook helemaal mee in het verhaal wanneer ze zaterdagavond op bezoek gingen bij KV Mechelen. STVV, dat is arbeid leveren, dat is voor mekaar door het vuur gaan.

STVV won niet enkel bij KV Mechelen, het deed dat op een manier die trouw bleef aan de eigen identiteit. "Je zag dat we het gevoel hadden dat we het niet meer gingen afgeven. Iedereen heeft keihard gewerkt voor mekaar. Dat is Sint-Truiden", benadrukt De Ridder.

Een no nonsense-aanpak, met veel inzet: daar moet de ploeg voor staan. "Dat is de basis waarop we punten moeten pakken. Als we van daaruit kunnen bouwen en onze kansen afwerken, kan het een mooi seizoen worden, maar nu was het belangrijk om die negatieve spiraal van de voorbije weken te doorbreken."

Want anders ging die bereidheid om alle gaten dicht te lopen, misschien toch ietsje minder zijn. "De resultaten zijn wat ze ziijn. Als je vier matchen niet wint, gaat dat meer beginnen doorwegen dan het feit dat je tegen Anderlecht een goede match speelt. Mensen vergeten heel snel. Dat is de realiteit van het voetbal en terecht."