Zolang is Druijf onbeschikbaar voor KV Mechelen

Bij KV Mechelen hebben ze het hart vastgehouden de voorbije dagen omtrent Ferdy Druijf. Nu is er meer nieuws.

De schreeuw van de aanvaller van KV Mechelen na de fout van Bauer van STVV afgelopen weekend ging door merg en been.

Schorsing navenant?

Er werd even getwijfeld aan en gevreesd voor een breuk, maar die was er uiteindelijk niet. En dus was het verder afwachten.

Ondertussen is duidelijk dat de speler van Malinwa ongeveer een maand tot zes weken buiten strijd zal zijn. Bauer van zijn kant krijg drie weken effectieve schorsing.