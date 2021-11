Blessin nu wél positief na verlies en legde nadruk op pijnpunt: "Ik ga niet huilen of in een hoekje kruipen"

De ene nederlaag is de andere niet. Alexander Blessin zag zijn spelers voor de derde competitiematch op rij verliezen. Waar de Duitser na de nederlaag tegen Mechelen nog zijn ongerustheid over het spelpeil uitte, kon hij zich nu wel aan bepaalde zaken optrekken.

"De structuur in de ploeg was goed, het werk zonder bal was goed", somde Blessin de positieve punten op na de match in Leuven. Al was er uiteraard ook de andere kant van de medaille. "Met minder snelheid in het team hadden we het wel moeilijk om te infiltreren in het laatste derde van het veld. We verliezen, maar ik denk dat we een punt verdienen en dat dit een stap in de goede richting was."

Toen we hem vroegen of Blessin tijdens de week extra op het defensieve gefocust had, antwoordde hij instemmend. "Het gaat niet enkel over de laatste wedstrijd, het gaat over de laatste wedstrijden. Je weet dat ik altijd naar het aantal tegendoelpunten kijk. We hebben dit seizoen al 25 tegendoelpunten geslikt, dat is zeker en vast te veel."

Daar zijn een aantal redenen voor te vinden. "Er zijn spelers vertrokken in het tussenseizoen en we hadden ook altijd andere namen in de achterlinie, we moesten steeds verbeteren. Ik ga niet huilen of in een hoekje kruipen ofzo, we moeten werken aan onze basis. We moeten oplossingen vinden. Deze wedstrijd was een eerste stap, maar we hebben nog een lange weg te gaan."

Om tot die oplossing te komen, heeft Blessin vooral oog voor het collectief. "Het gaat bij het verdedigen niet enkel om de de vier of vijf verdedigers, ook de middenvelders en aanvallers moeten meedoen."