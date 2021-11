Brys zet beschermen van aanvallers op de agenda: "Daar mijlenver vandaan" en "Wil scheidsrechter niet aanvallen"

Als Marc Brys praat, is er vaak iets interessant te horen. Het beschermen van de aanvallers, daar wou de OHL-coach het over hebben na de wedstrijd tegen KVO. Dat was volgens hem bij OHL-speler Al-Tamari onvoldoende gebeurd en uiteindelijk kreeg die zelf nog rood.

Brys was blij met de drie punten die OHL pakte tegen KVO, maar wilde toch even de situatie rond de uitsluiting van Al-Tamari schetsen. "Mousa Al-Tamari werd in de eerste helft vijf-zes keer op een zeer agressieve manier tegen het gras gewerkt. Zonder dat daar geel tegenover stond, bij toch wel vrij agressieve fouten. Dan maakt hij in de tweede helft aan de overzijde van waar ik stond een fout." En toen volgde wel meteen geel.

"Ik kan daar niet over oordelen, als de scheidsrechter daar geel voor geeft, moeten we hem daar in volgen. Het was wel frappant, gezien de intentie om hem uit de wedstrijd te spelen. Hij krijgt dan een tweede geel voor een schwalbe. Wetende dat hij al die brutaliteit over zich heen heeft gekregen..." Dat vond Brys toch zwaar doorwegen.

© photonews

"Het is terecht dat voor een schwalbe geel wordt gegeven, dat staat in de reglementen, maar ik denk dat dat in deze competitie nog niet is gebeurd", verduidelijkt Brys. "De consequentie is dat een speler die in bescherming had moeten genomen worden in de eerste helft rood krijgt."

Het is nochtans niet de bedoeling om Wesli De Cremer, die de match leidde, onder vuur te nemen. "Ik vind de scheidsrechter een goede wedstrijd fluiten. Ik wil hem niet aanvallen, maar iedereen heeft toch gezien dat in de eerste helft consequent agressieve fouten werden gemaakt op Al-Tamari. Als er in het verleden een aantal keer reclame is gemaakt om de aanvallers te beschermen, dan staan we daar mijlenver vandaan."