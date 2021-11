Matchwinnaar Mercier grapt en geniet: "Covid heeft OHL-supporters goed gedaan, ze zijn in vorm"

Het gaat weer beter met OHL. Xavier Mercier heeft daar zijn aandeel in, de supporters volgens hem ook. Door de numerieke minderheid in het slot had OHL zijn fans echt wel nodig. Het liep goed af en vervolgens kon er dus een feestje gebouwd worden.

Onder andere op de tonen van 'Sweet Caroline' natuurlijk. De naam van Mercier werd ook luidkeels gescandeerd na het laatste fluitsignaal. "Er is hier echt een uitstekende sfeer. Dat draagt ook bij aan de intensiteit op het veld. Covid heeft de OHL-supporters goed gedaan", lacht Mercier. "Ze zijn goed in vorm. Des te beter voor ons. Het is: ook hierdoor dat we zulke moeilijke matchen kunnen winnen."

Gemakkelijk was het inderdaad allerminst. Mercier liet met een vrijschop de enige treffer uit de match noteren. "Het is een aspect waar ik van hou, ik neem graag vrije trappen. Goed voor ons dat de bal binnenging. Of de muur van Oostende wel goed opgesteld stond? Ze zetten twee man aan de palen. Dat was dus wel goed gedaan, maar ik voelde me goed en trapte 'm binnen."

Dat doelpunt resulteerde dus in drie belangrijke punten voor OHL. "De twee ploegen hebben een enigszins zelfde speelstijl. Zij pasten hun systeem aan om ons af te blokken op het middenveld. Ze maakten veel overtreding, maar we wisten dat ze druk gingen zetten. We waren klaar om tegen een agressieve ploeg te spelen."

Enig minpuntje was de uitsluiting van Al-Tamari. "Jammer voor hem dat hij een tweede geel pakte voor een schwalbe. Hij heeft iets provocatiefs in zijn spel, maar het samenspel met hem loopt wel steeds beter", merkt Mercier op.