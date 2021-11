Doelman Hubert bespreekt de situatie bij KV Oostende: "Coach Blessin wilde dat de mentaliteit zou terugkeren"

Met een 0 op 9 duikt KVO de interlandbreak in. Blessin hamert op de mentaliteit. Doelman Hubert, die zich al 25 keer moest omdraaien in de competitie, beseft eveneens hoe belangrijk dat is om opnieuw te kunnen aanknopen met de resultaten uit het seizoensbegin.

Voetbalkrant had een exclusief gesprek over de situatie bij KVO met Guillaume Hubert. Eerst terug naar het begin: Oostende klopte in de eerste maanden van het kampioenschap Genk en Gent, speelde gelijk tegen Anderlecht en trakteerde Zulte Waregem op een 5-2. Die uitslagen zijn er toch niet zomaar gekomen?



"Het is zeker zo dat we kwaliteiten hebben", gaat Guillaume Hubert niet aan het twijfelen. "We hebben zeventien punten, we kenden een zeer goed seizoensbegin. We hebben nadien een paar klappen gekregen. We moeten iedereen opnieuw mobiliseren en aan het werk gaan. Ook om het vertrouwen opnieuw te vinden."

© photonews

Mentaal sterk blijven, dat zal belangrijk zijn in deze moeilijke periode. "Als je in een negatieve spiraal zit zoals wij, dan gaat het vertrouwen ook naar beneden. We moeten er in slagen om dat opnieuw op te krikken en dan weer in een spiraal van overwinningen terecht te komen. Dat moeten we klaarspelen na de interlandbreak."

Die komt er nu inderdaad aan. Op een goed moment voor KVO? "We hebben twee weken om aan de slag te gaan, om op onszelf te focussen en op ons spel. We gaan goed werken tijdens deze twee weken, zodat we de volgende match goed kunnen aanpakken."

Alexander Blessin trok vooral na de 2-4 tegen KV Mechelen aan de alarmbel. Was het hierna een moeilijke week voor de spelersgroep? "De coach wilde dat de goede mentaliteit zou terugkeren en dat we ons spel zouden kunnen ontwikkelen. Dat hebben we geprobeerd in Leuven, maar we hebben jammer genoeg geen punten gepakt. Er waren wel al iets meer positieve punten. Defensief waren we iets meer solide."