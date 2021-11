John van den Brom kritisch na zwakke wedstrijd tegen Cercle Brugge: "We waren niet klaar voor deze wedstrijd"

Drie dagen na de sterke prestatie tegen West Ham United gaf Racing Genk tegen Cercle Brugge niet thuis. De bekerhouder kon nauwelijks voor gevaar zorgen en mocht Maarten Vandevoordt bedanken, die zijn ploeg met enkele puike reddingen in de wedstrijd hield.

John van den Brom koos voor de laatste opdracht voor de interlandbreak voor zijn typeploeg. Bastien Toma verving de geblesseerde Patrick Hrosovsky, voor het overige voerde de Nederlander geen wijzigingen door in vergelijking met de match tegen West Ham United. Frisse jongens als Bongonda, Ugbo, Tresor, Preciado en Oyen begonnen op de bank. Carel Eiting haalde de wedstrijdselectie zelfs niet.

"De spelers hebben aangegeven dat ze klaar waren om te spelen. Maar tussen kunnen en willen zit vaak een groot verschil. Dat reken ik mezelf ook aan en dat is tegelijkertijd een goeie les naar de toekomst toe. Ik wilde graag voortborduren op het succes en dat voetbal van donderdag... Maar vandaag kon je gewoon zien dat wij niet klaar waren om deze wedstrijd te spelen", aldus Van den Brom.

"Om een wedstrijd te winnen, moet je minimaal even goed doen dan je tegenstander. Dat hebben we vandaag van begin tot eind niet gedaan... We hadden het heel moeilijk en eigenlijk moeten we nog blij zijn met dit gelijkspel, wat we eigenlijk absoluut niet verdienden. Positieve zaken? Het mooie doelpunt dat we maken, dat is voor mij het enige pluspunt van vanavond."