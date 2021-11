VAR en buitenspellijn zorgen voor ophef in Genk - Cercle Brugge

Geen weekend gaat voorbij of een VAR-moment leidt tot discussie. En ook over de buitenspellijn die getoond wordt bij het al dan niet afkeuren van een doelpunt, kan men al eens de wenkbrauwen fronsen. Zo was het zondag ook in Genk - Cercle.

Bij een 0-0-stand leek Cercle de score te openen. Zoals bij elk doelpunt moest de VAR zich hier nog wel over buigen en dat nam nogal wat tijd in beslag. Minutenlang was het wachten op het ultieme verdict. 'Buitenspel', bleek het dan toch te zijn. Het doelpunt van de Bruggelingen werd dus afgekeurd, maar op basis van de buitenspellijn op televisie was het helemaal niet zo duidelijk dat de treffer geannuleerd moest worden. Dat lokte reacties uit op sociale media. Zo kan je iedereen buitenspel zetten. Onwaarschijnlijk, elke week opnieuw. #gnkcer pic.twitter.com/KgPlscnKam — Jeroen Sanders (@jrnsndrs) November 7, 2021 Weer 5 minuten gekeken om dan uiteindelijk 2 milimeter buitenspel te zien. Gewoon onmogelijk te bepalen met gelijk welke technologie toch? 🙄 #gnkcer — Renzo Roose (@RenzoRoose) November 7, 2021 Beelden van de VAR tonen toch geen buitenspel ?#gnkcer — Didier Reynaert (@ReynaertDidier) November 7, 2021