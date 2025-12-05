Opinie Hoewel de signalen nog gemengd zijn: deze dingen moeten de supporters van Club Brugge blij maken

Hoewel de signalen nog gemengd zijn: deze dingen moeten de supporters van Club Brugge blij maken
Foto: © photonews
Club Brugge heeft de rug gerecht met een bekerkwalificatie. Was de prestatie ook iets om blij van te worden of niet?

Het geleverde spel aan Den Dreef was best oké, al is er nog ruimte voor verbetering. Club verstuurde dus gemengde signalen, hoewel er zeker zaken zijn om zich aan op te trekken en die de fans blij maken. Een eerste zaak die in goede aarde valt, zijn de 93 minuten die Hugo Vetlesen gegund werden. De Noor bedankte met een gretige wedstrijd en een doelpunt.

Zonder hem te zien als een wondervoetballer die het middenveld nog twee niveaus hoger laat acteren, is het een breed gedeeld sentiment onder de Brugse aanhang dat Vetlesen dit seizoen meer had moeten spelen dan hij gedaan heeft. De uitspraken van Nicky Hayen na de match doen vermoeden dat Vetlesen voortaan op zijn minst vaker in de rotatie zal voorkomen.

Blauw-zwart kan een tandje hoger schakelen

Voorts genoot Club Brugge voor een groot deel de controle in het eerste deel van de eerste helft, had het vlak na rust de tegenstander nog meer in een wurggreep en reageerde het prima op de 1-1. Tegenover bijna alle ploegen in de Jupiler Pro League heeft blauw-zwart zeker het vermogen om indien nodig nog een tand hoger te schakelen.

Allemaal positieve tekenen, al zijn de pijnpunten in het offensieve compartiment niet plots verdwenen. Club had uit het balbezit nog iets meer mogen creëren en bovendien werden er kansen gemist om er zowel 0-2 als 1-3 van te maken. Club hangt vrij veel af van Tzolis om tegen een blok met een versnelling het verschil te maken en die verkeert juist in een mindere vorm.

Goede eerste stap voor Club Brugge

Dit alles leidt tot de volgende conclusie: de wedstrijd in Leuven was een stap in de goede richting, maar er is nog meer werk aan de winkel. Club Brugge legde al meer diepgang in zijn spel en dat is iets om op voort te borduren. Bovendien zal Tzolis op een gegeven moment wel weer naar zijn beste vorm toegroeien.

Club Brugge

