Manuel Neuer legt precies uit hoe hij over trainer Vincent Kompany denkt

Foto: © photonews

Het verhaal van Vincent Kompany bij Bayern München is uitgegroeid tot een verhaal van dominantie en vertrouwen. De resultaten spreken voor zich, maar ook in de kleedkamer lijkt de Belgische coach een bron van respect te zijn. 

Manuel Neuer, toch iemand die in zijn carrière met een reeks toptrainers werkte, spaart zijn lof niet voor de man aan het roer. Kompany heeft intussen een opmerkelijke weg afgelegd. Waar zijn trainersloopbaan bij Anderlecht nog gekenmerkt werd door zoeken, leren en botsen, vond hij bij Burnley het ideale platform om zijn ideeën door te voeren. 

In de Championship ontpopte hij zich tot een vernieuwer, al volgde degradatie uit de Premier League een jaar later. Het belette Bayern echter niet om in hem een projecttrainer te zien.

Vincent Kompany weet hoe de spelers van Bayern willen spelen

Die keuze bleek achteraf meer dan gerechtvaardigd. Bayern greep onder Kompany meteen opnieuw de titel, maar vooral de manier waarop springt in het oog. Dominantie, intensiteit en een herkenbare stijl: de Duitstalige pers roemt de frisheid die hij in een ervaren selectie heeft gebracht. En binnen die selectie groeit ook de waardering met de week.

Dat blijkt nogmaals uit de woorden van Neuer, die uitgebreid toelicht hoe Kompany zijn groep bespeelt. “Hij weet hoe wij willen spelen”, zegt de doelman, “en hij probeert onze sterktes te benadrukken.” Neuer benadrukt vooral hoe de coach spelers vertrouwen geeft en jonge talenten zonder schroom integreert, ook wanneer die eerder buiten de radar vielen.

Kompany heeft natuurlijke autoriteit van ex-topspeler

Daarnaast bewondert Neuer de manier waarop Kompany zijn spelers benadert. Volgens hem combineert de coach natuurlijke autoriteit met een menselijk en benaderbaar profiel. Hij checkt persoonlijk de revalidatie van geblesseerden en creëert een omgeving waarin spelers input mogen leveren, zonder dat hij zijn duidelijke lijn verliest.

Tot slot wijst Neuer op iets wat Kompany onderscheidt van veel andere jonge coaches: zijn ervaring als speler op het hoogste niveau. Die achtergrond maakt hem geloofwaardig én veeleisend. “Hij laat niets aan het toeval over”, aldus Neuer, “en hij komt zelfzeker over zonder afstandelijk te zijn.” 

