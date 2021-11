Cercle Brugge tankt vertrouwen ondanks late tegentreffer: "Getoond dat ons verhaal nog niet geschreven is"

Cercle Brugge overvleugelde een mak Racing Genk op alle vlakken. In afwezigheid van Yves Vanderhaeghe namen assistenten Miron Muslic en Jimmy De Wulf de honneurs waren. Zij zagen hoe de Vereniging slechts één punt kon nemen na een sterke wedstrijd in de Cegeka Arena.

"Uiteraard zouden we vooraf getekend hebben voor een punt op bezoek bij Racing Genk. Zeker na de sterke prestaties die ze de voorbije week op de mat gelegd hadden", aldus Jimmy De Wulf.

"We kunnen heel fier terugkijken op onze prestatie van vanavond, maar toch blijven we ontgoocheld achter na de wedstrijd. Dit Cercle Brugge heeft getoond dat het verhaal nog niet klaar is. We hebben heel veel kansen gecreëerd. Als er één ploeg de zege verdienden, dan waren wij dat absoluut."

Toch blijft het zuur. Cercle Brugge kon drie levensbelangrijke punten nemen in Racing Genk, maar moest na de late tegentreffer vrede nemen met een puntendeling. Daar schiet de Vereniging in de stand echter niets mee op: van de nummers 18 tot 13 in de stand pakte iedereen een punt, OHL won zelfs. "Deze prestatie doet dan ook deugd, maar we proeven ook die ontgoocheling. Hier zat meer in. Wat positief is, is dat we met deze prestatie aan de slag kunnen gaan. Hier kunnen we op verderbouwen", besluit De Wulf.