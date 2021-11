Bekritiseerde Maarten Vandevoordt redt punt tegen Cercle Brugge: "Opsteker na moeilijke periode"

Dat Théo Bongonda in de slotminuut alsnog voor de gelijkmaker kon tekenen, was ook in grote mate te danken aan Maarten Vandevoordt. De jonge Truienaar hield zijn ploeg met enkele knappe reddingen in de wedstrijd.

"Het verschil met de wedstrijd tegen West Ham was enorm groot", besefte Vandevoordt na afloop. "Hoe dat komt? Dat is ook voor mij een raadsel, ik kan niet in de hoofden van de jongens kijken. Maar het viel op dat we veel minder energie in de wedstrijd staken dan afgelopen donderdag."

De jonge doelman was een van de weinige Genkies die wél op niveau was zondag. Met enkele schitterende reddingen hield hij Racing Genk in de wedstrijd. Een opsteker voor Vandevoordt, die het de laatste weken zwaar te verduren kreeg. "Ik sta in doel om ballen te pakken, he. Dat is mijn job."

"Maar ik moet bekennen dat dit voor mij persoonlijk een opsteker is. We zijn door een zware periode gegaan, ikzelf ook. Ondanks dat ben ik steeds blijven focussen. Daar plukte ik vandaag de vruchten van", besluit Vandevoordt.