Analist duidelijk over speler Antwerp: "Onbegrijpelijk dat Roberto Martinez hem niet oproept"

Hij neemt nooit een blad voor de mond, maar hij heeft ook nog heel wat andere kwaliteiten. En dus is het nog steeds wachten op een selectie voor de nationale ploeg, toch?

Neen, als flinke dertiger past hij niet meteen binnen de mogelijke verjongingspolitiek bij de Rode Duivels de laatste maanden.

Maar eigenlijk verdient hij wel een kans op basis van zijn prestaties de voorbije maanden bij Antwerp, waarbij De Laet op alle posities al speelde.

Onbegrijpelijk

Ook tegen Anderlecht deed de kapitein het - deze keer op rechtsachter - opnieuw prima. "Het is een winnaar, een strijder", is ook Philippe Albert in de wolken.

"Ik vind het onbegrijpelijk dat Roberto Martinez hem niet oproept voor de Rode Duivels. Hij is een van de beste verdedigers in de competitie", klinkt het in Sudpresse.