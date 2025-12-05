Datum: 05/12/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 17

LIVE: Een interventie van de VAR zorgt mede voor het openingsdoelpunt in La Louvière - FC Dender

Sambu kreeg een trap in de rechthoek en ging neer. De scheidsrechter liet eerst verder spelen, maar dan greep de VAR in. Verboomen werd naar het scherm geroepen en de bal ging op de stip. Bruny Nsimba nam zijn verantwoordelijkheid en zette de bezoekers op voorsprong

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   17' 37" 
Discussieer live mee!
11

Goal 		Doelpunt van Bruny Nsimba (Penalty)
Sambu kreeg een trap in de rechthoek en ging neer. De scheidsrechter liet eerst verder spelen, maar dan greep de VAR in. Verboomen werd naar het scherm geroepen en de bal ging op de stip. Bruny Nsimba nam zijn verantwoordelijkheid en zette de bezoekers op voorsprong
9

Penalty 		Penalty voor FCV Dender EH
7
 Krijgen we een penalty voor FCV Dender EH? De VAR is het aan het nakijken...
Het duurde even, maar de bal gaat op de stip voor FC Dender
6
 FC Dender met de druk naar voren
Kvet met een halve omhaal, maar hij krijgt de bal niet over de lijn. Sambu gaat in het duel neer in de 16. Gaat de VAR hiernaar kijken?
5
 FC Dender begint het laken meer naar zich toe te trekken
2
 Daar is La Louvière al
Dietsch moet redding brengen met de voet van een schot van Lamego
1
 La Louvière - FCV Dender EH: 0-0
La Louvière (La Louvière - FCV Dender EH)
La Louvière: Marcos Hernán Peano - Jordi Liongola - Maxence Maisonneuve - Yllan Okou - Djibril Alain Lamego - Nolan Gillot - Sami Lahssaini - Joël Ito - Owen Maës - Pape Moussa Fall - Jerry Afriyie
Bank: Celestin De Schrevel - Thierry Lutonda - Alexis Beka Beka - Samuel Gueulette - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Dario Benavides - Matthis Riou - Oucasse Mendy

FCV Dender EH (La Louvière - FCV Dender EH)
FCV Dender EH: Guillaume Dietsch - Fabio Ferraro - Bryan Goncalves - Luc Marijnissen - Marsoni Sambu - Roman Kvet - Noah Mbamba - Malcolm Viltard - Bruny Nsimba - David Toshevski
Bank: Louis Fortin - Nathan Rodes - Jordan Attah Kadiri - David Hrnčár - Kobe Cools - Desmond Acquah - Alireza Jahanbakhsh - Luc De Fougerolles - Nail Moutha-Sebtaoui - Mohamed Berte

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 6.83  
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Liongola Jordi 6.47  
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Maisonneuve Maxence 6.42  
  • Nauwkeurige passes: 5/10 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Okou Yllan 6.56  
Meer statistieken
Alain Lamego Djibril  
Gillot Nolan 6.66  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Lahssaini Sami 6.57  
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Ito Joël 6.21  
Meer statistieken
Maës Owen 6.38  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Moussa Fall Pape 6.99  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Afriyie Jerry 6.9  
Meer statistieken
Bank
De Schrevel Celestin  
Lutonda Thierry  
Beka Beka Alexis  
Gueulette Samuel  
Yaya Guindo Mohamed  
Pau Maxime  
Benavides Dario  
Riou Matthis  
Mendy Oucasse  
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume 6.92  
Meer statistieken
Ferraro Fabio 6.33  
Meer statistieken
Goncalves Bryan 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc 6.48  
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
Meer statistieken
Sambu Marsoni 6.79  
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Kvet Roman 6.18  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mbamba Noah 6.59  
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Viltard Malcolm 6.64  
Meer statistieken
Nsimba Bruny 7.16  
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Toshevski David 6.42  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bank
Fortin Louis  
Rodes Nathan 6.52  
  • Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Attah Kadiri Jordan  
Hrnčár David  
Cools Kobe  
Acquah Desmond  
Jahanbakhsh Alireza  
De Fougerolles Luc  
Moutha-Sebtaoui Nail  
Berte Mohamed  

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 06/12 Standard Standard
Union SG Union SG 06/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 06/12 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved