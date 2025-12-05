LIVE: Een interventie van de VAR zorgt mede voor het openingsdoelpunt in La Louvière - FC Dender
Sambu kreeg een trap in de rechthoek en ging neer. De scheidsrechter liet eerst verder spelen, maar dan greep de VAR in. Verboomen werd naar het scherm geroepen en de bal ging op de stip. Bruny Nsimba nam zijn verantwoordelijkheid en zette de bezoekers op voorsprong
17' 37"
|
|
Peano Marcos Hernán
|
| 6.83
Marcos Hernán Peano @ La Louvière - FCV Dender EH6.83
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/3 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/3 (100%)
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
|
Liongola Jordi
|
| 6.47
Jordi Liongola @ La Louvière - FCV Dender EH6.47
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/7 (42.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/3 (0%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
|
Maisonneuve Maxence
|
| 6.42
Maxence Maisonneuve @ La Louvière - FCV Dender EH6.42
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/10 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/10 (50%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
|
Okou Yllan
|
| 6.56
Yllan Okou @ La Louvière - FCV Dender EH6.56
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/4 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Alain Lamego Djibril
|
|
|
|
|
Gillot Nolan
|
| 6.66
Nolan Gillot @ La Louvière - FCV Dender EH6.66
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
- Sleutelpasses: 1
|
Lahssaini Sami
|
| 6.57
Sami Lahssaini @ La Louvière - FCV Dender EH6.57
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/5 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Ito Joël
|
| 6.21
Joël Ito @ La Louvière - FCV Dender EH6.21
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/2 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Maës Owen
|
| 6.38
Owen Maës @ La Louvière - FCV Dender EH6.38
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/2 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Moussa Fall Pape
|
| 6.99
Pape Moussa Fall @ La Louvière - FCV Dender EH6.99
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/4 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Afriyie Jerry
|
| 6.9
Jerry Afriyie @ La Louvière - FCV Dender EH6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/4 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|Bank
|
De Schrevel Celestin
|
|
|
|
|
Lutonda Thierry
|
|
|
|
|
Beka Beka Alexis
|
|
|
|
|
Gueulette Samuel
|
|
|
|
|
Yaya Guindo Mohamed
|
|
|
|
|
Pau Maxime
|
|
|
|
|
Benavides Dario
|
|
|
|
|
Riou Matthis
|
|
|
|
|
Mendy Oucasse
|
|
|
|
|
|
|
Dietsch Guillaume
|
| 6.92
Guillaume Dietsch @ La Louvière - FCV Dender EH6.92
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/2 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Ferraro Fabio
|
| 6.33
Fabio Ferraro @ La Louvière - FCV Dender EH6.33
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/4 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
|
Goncalves Bryan
|
| 6.7
Bryan Goncalves @ La Louvière - FCV Dender EH6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/8 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/7 (71.4%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
|
Marijnissen Luc
|
| 6.48
Luc Marijnissen @ La Louvière - FCV Dender EH6.48
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/9 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
|
Sambu Marsoni
|
| 6.79
Marsoni Sambu @ La Louvière - FCV Dender EH6.79
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/4 (75%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|2/2 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Sleutelpasses: 2
- Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
|
Kvet Roman
|
| 6.18
Roman Kvet @ La Louvière - FCV Dender EH6.18
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Mbamba Noah
|
| 6.59
Noah Mbamba @ La Louvière - FCV Dender EH6.59
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/11 (81.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Viltard Malcolm
|
| 6.64
Malcolm Viltard @ La Louvière - FCV Dender EH6.64
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/5 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Nsimba Bruny
⚽
|
| 7.16
Bruny Nsimba @ La Louvière - FCV Dender EH7.16
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|1
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/4 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Penalty: 1
- Schoten op doel: 1/2
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|
Toshevski David
|
| 6.42
David Toshevski @ La Louvière - FCV Dender EH6.42
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/4 (50%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
|Bank
|
Fortin Louis
|
|
|
|
|
Rodes Nathan
|
| 6.52
Nathan Rodes @ La Louvière - FCV Dender EH6.52
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|17
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/10 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/10 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Attah Kadiri Jordan
|
|
|
|
|
Hrnčár David
|
|
|
|
|
Cools Kobe
|
|
|
|
|
Acquah Desmond
|
|
|
|
|
Jahanbakhsh Alireza
|
|
|
|
|
De Fougerolles Luc
|
|
|
|
|
Moutha-Sebtaoui Nail
|
|
|
|
|
Berte Mohamed
|
|
|
|