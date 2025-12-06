Ligt de degradatiestrijd helemaal open? Dit hebben Marsoni en Ferraro van Dender te vertellen

Ligt de degradatiestrijd helemaal open? Dit hebben Marsoni en Ferraro van Dender te vertellen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dender leeft weer iets meer op na de overwinning van de Oost-Vlamingen in La Louvière. Fabio Ferraro en Sambu Marsoni kwamen dan ook met een glimlach naar de mixed zone, waar we hen konden treffen. Het geloof lijkt helemaal terug.

Het waren de twee backs van Dender die na de overwinning tegen La Louvière naar de mixed zone werden gestuurd. "Het was een goede wedstrijd, we hebben goed verdedigd. In de tweede helft zetten ze druk, maar ze hadden geen kansen. Ze stuurden veel ballen de zestien in, maar dat hebben we goed onder controle gehouden", vertelde Ferraro tevreden aan onze redactie.

Een nieuwe kans om zich te tonen in de Jupiler Pro League

Dender komt van ver, maar staat opnieuw tussen de mensen dankzij hun mooie 8 op 12: "Het is een competitie waar veel teams kunnen verrassen. La Louvière wint thuis van Club Brugge, maar verliest van ons. We speelden niet per se slechte wedstrijden als we verloren. Er was een gebrek aan geluk, een gebrek aan benutting van kansen."

Iets meer gericht op de aanval aan de rechterkant dan zijn collega aan de andere flank, beleefde Sambu Marsoni een behoorlijk intens duel in de wedstrijd met Nolan Gillot. Beide mannen hebben een vrij aanvallend temperament en brengen vaak gevaar met hun opkomende acties. Maar het was bij een stilstaande fase dat de eerste belangrijke confrontatie plaatsvond, met een penalty die de scheidsrechter in eerste instantie niet gaf.

Lees ook... De inhaalrace is nu helemaal ingezet: JPL-degradatiestrijd wordt nog heel spannend"Ik wist dat er een penalty was. Ik passeer Gillot en hij houdt me vast. De VAR heeft de juiste beslissing genomen. Het is fijn, we hebben elkaar een beetje uitgedaagd tijdens de hele wedstrijd. Hij is nog niet lang basisspeler. En ook ik had wat tijd nodig om goed aan het seizoen te beginnen."

"Dit soort wedstrijden maakt me blij: ik denk dat ik kan zeggen dat ik als winnaar uit de strijd kom omdat ik een penalty kan uitlokken en we met de overwinning vertrekken", lachte Marsoni. De degradatiestrijd ligt duidelijk opnieuw helemaal open.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Louvière
FCV Dender EH
Fabio Ferraro
Marsoni Sambu

Meer nieuws

LIVE: Union SG gaat op zoek naar gelijkmaker na rust tegen Gent! Live

LIVE: Union SG gaat op zoek naar gelijkmaker na rust tegen Gent!

19:19
De inhaalrace is nu helemaal ingezet: JPL-degradatiestrijd wordt nog heel spannend

De inhaalrace is nu helemaal ingezet: JPL-degradatiestrijd wordt nog heel spannend

15:00
🎥 "Is dit het voetbal dat jullie willen?" Supporters Union én Gent voeren opvallende actie

🎥 "Is dit het voetbal dat jullie willen?" Supporters Union én Gent voeren opvallende actie

18:45
Dit zijn de speelmomenten van de Rode Duivels in groepsfase op het WK

Dit zijn de speelmomenten van de Rode Duivels in groepsfase op het WK

18:52
Hij was de toekomst van Anderlecht, nu invaller: Yari Verschaeren wil er nog wat over kwijt

Hij was de toekomst van Anderlecht, nu invaller: Yari Verschaeren wil er nog wat over kwijt

18:30
Standard springt plots naar de top 5, degradatiestress en grote druk op de trainer een feit bij Cercle Brugge

Standard springt plots naar de top 5, degradatiestress en grote druk op de trainer een feit bij Cercle Brugge

18:05
Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem: "Illusie in de bestuurskamer van Club Brugge"

Hein Vanhaezebrouck ziet groot probleem: "Illusie in de bestuurskamer van Club Brugge"

17:31
Vijfklapper voor Bayern: Kane vernedert Stuttgart onder het oog van Kompany

Vijfklapper voor Bayern: Kane vernedert Stuttgart onder het oog van Kompany

18:00
Dit doet Lierse tegen Genk na aangekondigde boycot van supporters

Dit doet Lierse tegen Genk na aangekondigde boycot van supporters

17:55
Bondscoach Rudi Garcia kijkt al enorm uit naar één bepaalde WK-wedstrijd en verklapt waarom

Bondscoach Rudi Garcia kijkt al enorm uit naar één bepaalde WK-wedstrijd en verklapt waarom

17:00
Spektakel in absolute PL-topper met Duivels in de hoofdrol: Arsenal krijgt deksel op de neus tegen Aston Villa

Spektakel in absolute PL-topper met Duivels in de hoofdrol: Arsenal krijgt deksel op de neus tegen Aston Villa

16:30
Steeds meer enkel strijd tussen de 'grote drie'? Dit zegt Beerschot over strijd met Beveren en Kortrijk

Steeds meer enkel strijd tussen de 'grote drie'? Dit zegt Beerschot over strijd met Beveren en Kortrijk

16:15
Met een speciale boodschap voor de fans: Youri Tielemans is duidelijk over WK-loting

Met een speciale boodschap voor de fans: Youri Tielemans is duidelijk over WK-loting

16:00
Senne Lammens doet iedere wedstrijd iets heel speciaals: dit is waarom

Senne Lammens doet iedere wedstrijd iets heel speciaals: dit is waarom

15:30
FC Dender leeft! Ze smeren La Louvière een nederlaag aan en lijken helemaal herrezen

FC Dender leeft! Ze smeren La Louvière een nederlaag aan en lijken helemaal herrezen

22:48
'Oorlogje tussen JPL-clubs voor vlotscorende spits uit Challenger Pro League': dit zegt hij er zelf over

'Oorlogje tussen JPL-clubs voor vlotscorende spits uit Challenger Pro League': dit zegt hij er zelf over

14:45
WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België

WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België

14:30
4
LIVE: Hayen opnieuw op bekend terrein, extra goed voorbereid Club Brugge speelt topper op Stayen

LIVE: Hayen opnieuw op bekend terrein, extra goed voorbereid Club Brugge speelt topper op Stayen

13:10
Dat is even slikken: dit bedrag lopen JPL-clubs iedere maand mis omdat DAZN niet betaalt

Dat is even slikken: dit bedrag lopen JPL-clubs iedere maand mis omdat DAZN niet betaalt

13:00
4
Philippe Albert niet te spreken over WK-loting

Philippe Albert niet te spreken over WK-loting

14:00
2
Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino

13:30
3
Ruud Vormer bekent dat hij kwaad was op trainer van Club Brugge: "Ik begreep hem niet"

Ruud Vormer bekent dat hij kwaad was op trainer van Club Brugge: "Ik begreep hem niet"

12:30
2
Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi Garcia

Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi Garcia

12:00
8
Dit is hoelang het geleden is dat Anderlecht nog eens zeven matchen op rij kon winnen (schrik niet!)

Dit is hoelang het geleden is dat Anderlecht nog eens zeven matchen op rij kon winnen (schrik niet!)

11:00
Stadion van vijf miljard euro en eentje waar je oordopjes nodig hebt: dit zijn de WK-stadions van de Duivels

Stadion van vijf miljard euro en eentje waar je oordopjes nodig hebt: dit zijn de WK-stadions van de Duivels

11:30
Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen

Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen

10:30
6
Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit

Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit

08:40
26
Heeft u zich net zo geërgerd als Johan Boskamp? "Die lijpzak moest zich drie keer verschonen"

Heeft u zich net zo geërgerd als Johan Boskamp? "Die lijpzak moest zich drie keer verschonen"

10:00
1
"Dat is het gevaarlijkste team" - Bondscoach Rudi Garcia is op zijn hoede voor deze tegenstander op het WK

"Dat is het gevaarlijkste team" - Bondscoach Rudi Garcia is op zijn hoede voor deze tegenstander op het WK

09:30
Anderlecht mag zich zondag aan extra gemotiveerde ex-speler verwachten: "Het stoorde me dat er geen plan was"

Anderlecht mag zich zondag aan extra gemotiveerde ex-speler verwachten: "Het stoorde me dat er geen plan was"

08:20
1
"Drie vriendschappelijke wedstrijden" - Analist denkt dat België niets te vrezen heeft in zijn poule.

"Drie vriendschappelijke wedstrijden" - Analist denkt dat België niets te vrezen heeft in zijn poule.

09:00
3
Icoon vindt dat Club Brugge zijn kern niet goed genoeg gebruikt: "Hoe triestig is dat?"

Icoon vindt dat Club Brugge zijn kern niet goed genoeg gebruikt: "Hoe triestig is dat?"

08:00
1
Pro League wil "niet knipperen" in tv-oorlog: "Wij hebben geen fout gemaakt door voor DAZN te kiezen"

Pro League wil "niet knipperen" in tv-oorlog: "Wij hebben geen fout gemaakt door voor DAZN te kiezen"

07:20
6
Degryse heeft een héél uitgesproken mening na de loting van de Rode Duivels voor het WK

Degryse heeft een héél uitgesproken mening na de loting van de Rode Duivels voor het WK

07:40
1
Een haalbare loting? Dit heeft Vincent Mannaert erover te zeggen

Een haalbare loting? Dit heeft Vincent Mannaert erover te zeggen

07:00
1
WK-loting zorgt voor verrassend moment: onverwachte boodschap aan... Jean-Marie Pfaff

WK-loting zorgt voor verrassend moment: onverwachte boodschap aan... Jean-Marie Pfaff

06:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 0-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 20:45 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Staat de competitiehervorming voor volgend seizoen op barsten? CEO Lorin Parys legt uit Negenduuzend Negenduuzend over Union SG - KAA Gent: 0-1 FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ruud Vormer bekent dat hij kwaad was op trainer van Club Brugge: "Ik begreep hem niet" Vital Verheyen Vital Verheyen over WK-loting: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland reageren op sterke groep met België FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over STVV - Club Brugge: - Andreas2962 Andreas2962 over Vincent Mannaert wil iets duidelijk maken over de positie van bondscoach Rudi Garcia FranskeVRooij FranskeVRooij over Tribune 2 op de Bosuil is terug, Ritchie De Laet heeft er iets over te zeggen Johnnie Walker Johnnie Walker over Romeo Vermant in Leuven afgevoerd met hersenschudding: dit heeft Club Brugge te zeggen over zijn toestand J K J K over Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter haalt snoeihard uit naar Infantino Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Cercle Brugge - Standard: 1-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved