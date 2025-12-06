Ligt de degradatiestrijd helemaal open? Dit hebben Marsoni en Ferraro van Dender te vertellen

Dender leeft weer iets meer op na de overwinning van de Oost-Vlamingen in La Louvière. Fabio Ferraro en Sambu Marsoni kwamen dan ook met een glimlach naar de mixed zone, waar we hen konden treffen. Het geloof lijkt helemaal terug.

Het waren de twee backs van Dender die na de overwinning tegen La Louvière naar de mixed zone werden gestuurd. "Het was een goede wedstrijd, we hebben goed verdedigd. In de tweede helft zetten ze druk, maar ze hadden geen kansen. Ze stuurden veel ballen de zestien in, maar dat hebben we goed onder controle gehouden", vertelde Ferraro tevreden aan onze redactie.

Een nieuwe kans om zich te tonen in de Jupiler Pro League

Dender komt van ver, maar staat opnieuw tussen de mensen dankzij hun mooie 8 op 12: "Het is een competitie waar veel teams kunnen verrassen. La Louvière wint thuis van Club Brugge, maar verliest van ons. We speelden niet per se slechte wedstrijden als we verloren. Er was een gebrek aan geluk, een gebrek aan benutting van kansen."

Iets meer gericht op de aanval aan de rechterkant dan zijn collega aan de andere flank, beleefde Sambu Marsoni een behoorlijk intens duel in de wedstrijd met Nolan Gillot. Beide mannen hebben een vrij aanvallend temperament en brengen vaak gevaar met hun opkomende acties. Maar het was bij een stilstaande fase dat de eerste belangrijke confrontatie plaatsvond, met een penalty die de scheidsrechter in eerste instantie niet gaf.

Ik wist dat er een penalty was. Ik passeer Gillot en hij houdt me vast. De VAR heeft de juiste beslissing genomen. Het is fijn, we hebben elkaar een beetje uitgedaagd tijdens de hele wedstrijd. Hij is nog niet lang basisspeler. En ook ik had wat tijd nodig om goed aan het seizoen te beginnen.

"Dit soort wedstrijden maakt me blij: ik denk dat ik kan zeggen dat ik als winnaar uit de strijd kom omdat ik een penalty kan uitlokken en we met de overwinning vertrekken", lachte Marsoni. De degradatiestrijd ligt duidelijk opnieuw helemaal open.