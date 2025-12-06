JPL-coach boos op ploeg én fans: "Dan zeggen ze dat het schandalig is"

Coach Frédéric Taquin was aangeslagen na de nederlaag van zijn La Louvière tegen Dender. Hij betreurde het gebrek aan reactie van zijn ploeg na het tweede tegendoelpunt, maar ook enkele kritieken die vanuit de tribunes kwamen.

De week kon bijna perfect zijn geweest voor La Louvière. Nadat ze Charleroi hadden verhinderd om revanche te nemen in de Henegouwse derby en de kwalificatie voor de kwartfinales van de Beker hadden binnen gehaald, kwam de nederlaag tegen Dender als een flinke klap.

De wedstrijd was al weken als cruciaal aangemerkt, de teleurstelling was dan ook groot gezien de verwachtingen. Coach Frédéric Taquin was streng in zijn analyse. "We zijn altijd in staat geweest situaties om te keren. Dat is een van onze krachten van de afgelopen jaren."

"De reactie na het eerste doelpunt was goed, we zaten weer in ons DNA, maar ik kan niet verklaren hoe we na het tweede doelpunt zijn ingezakt. In plaats van ons te motiveren om terug te vechten, bracht het ons uit balans. Dat vind ik moeilijk. Ik ben aangeslagen."

Een deel van het publiek maakte opmerkingen aan zijn dug-out: "Er is een klein deel van het publiek dat wat mopperde. Dat vind ik jammer: als je ziet hoe hard onze jongens zich de afgelopen maanden in een onbekende divisie hebben ingezet, de vreugde die we met uitzonderlijke wedstrijden hebben gebracht..."

Lees ook... Ligt de degradatiestrijd helemaal open? Dit hebben Marsoni en Ferraro van Dender te vertellenJe kunt in je eigen stadion verliezen, dat gebeurt. En dan zeggen ze dat het schandalig is? Dat raakt me ook. We hebben mensen nodig die ons steunen, die positief zijn. Ik ben me bewust van de teleurstelling na een nederlaag, maar je moet het werk respecteren dat door de hele club is geleverd. Ik ben er al negen jaar, ik veroorloof me deze uitspraak: ik hou er niet van."

