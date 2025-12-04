Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump

Opnieuw heel wat commotie rond WK-loting en dat heeft alles te maken met Donald Trump


Deze vrijdagavond zullen de ogen van voetbalfans wereldwijd gericht zijn op Washington, waar de loting voor de groepsfase van het komende WK plaatsvindt. Een bekende persoonlijkheid zal daarbij aanwezig zijn.

Het komende WK wordt georganiseerd in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het toernooi loopt van 11 juni tot 19 juli 2026. België, dat zich in november verzekerde van een ticket, hoopt er uiteraard een sterke indruk te maken.

Volgens journalist Ben Jacobs zal de Amerikaanse president, Donald Trump, persoonlijk aanwezig zijn bij de loting van het WK 2026. Hij zou daar zelfs een prijs in ontvangst nemen.

Donald Trump krijgt een prijs

Hij zou namelijk de allereerste FIFA-vredesprijs ontvangen. Die geplande uitreiking zorgt voor felle discussies. Heel wat mensen begrijpen niet waarom een president tijdens een voetbal-loting zo’n onderscheiding krijgt.

"Ik dacht dat voetbal niet politiek was?", "Deze WK-loting is een grap, een vredesprijs voor iemand die niet eens weet wat hij doet", "Sinds wanneer staat hij voor vrede?". Dit zijn enkele van de vele reacties online van mensen die totaal niet begrijpen waarom deze prijs aan hem zou worden uitgereikt.

Het evenement start om 18u00. België zit in pot 1 en hoopt logischerwijs op een gunstige loting. Op het vorige WK kwamen de Rode Duivels uit tegen Canada, Marokko en Kroatië, waarna ze al in de groepsfase werden uitgeschakeld.

