'Zonder zwans'! Opmerkelijke gast in Extra Time

Radja Nainggolan won met Antwerp verdiend van Anderlecht. De voormalige Rode Duivel mocht terugblikken op een sterke wedstrijd. Il Ninja is maandagavond de centrale gast in Extra Time, de voetbaltalkshow van Canvas.

Vorige week was kersvers Rode Duivel Dante Vanzeir te gast in Extra Time. Ook deze week zal een speler uit de Jupiler Pro League aan tafel schuiven bij Frank Raes en Filip Joos.

Niemand minder dan Radja Nainggolan, die zondag tegen Anderlecht zijn beste prestatie tot dusver leverde in het Antwerp-shirt, is de centrale gast in de voetbaltalkshow.

Youri Mulder en Gert Verheyen zijn de analisten van dienst.