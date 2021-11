Van Crombrugge hard voor zijn ploegmaats in het aanvallende compartiment: "Met moeite één kans gecreëerd"

Het was een frustrerende avond voor Hendrik Van Crombrugge. De doelman van Anderlecht pakte uit met enkele prima saves en pakte in eerste instantie ook de penalty van Frey. Maar aan de overkant had zijn collega, Jean Butez, het niet zo moeilijk.

Daar wrong volgens Van Crombrugge ook het schoentje. "Als je offensief onmondig bent en geen kansen kan creëren, kan je ook geen match winnen", zei hij achteraf. "Het was geen kwestie van motivatie, maar van offensieve onmondigheid. Ik denk dat we met moeite één kans bij elkaar gevoetbald hebben. Die werd dan nog gepakt door Butez, die duidelijk hun man van het seizoen is. Hij was ook bepalend (met zijn uittrap) bij hun eerste goal."

Verdedigend stond het wel goed, maar weer werden er individuele fouten gemaakt. "De organisatie was goed en bij de rust werd er gezegd om die te behouden. We wilden proberen om meer beweging en looplijnen in het spel te krijgen en hen zo uit verband te spelen. Maar dat is allesbehalve gelukt. Je mag tegen Antwerp niet uit het duel voetballen en dat hebben we net wel gedaan. We hebben hen in de kaart gespeeld. Maar ik herhaal: we waren offensief onmondig."