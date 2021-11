Harwood-Bellis besefte dat hij in de fout ging: "Als ik zijn voet raak, is het strafschop. Simpel"

Taylor Harwood-Bellis kent een mindere periode bij Anderlecht. De huurling van Manchester City lag de voorbije weken toch aan de basis van redelijk wat tegendoelpunten. Zondag ging hij nog op de voet van Michael Frey staan en veroorzaakte zo een penalty.

Ook Vincent Kompany zag daarin een jeugdzonde. "Als we bij die fase met iets meer ervaring verdedigen, dekken we de eerste hoek af, maar nu willen we toch dat voetje zetten."

De 19-jarige centrale verdediger besefte dat ook. "Het ging heel snel. "Als de scheidsrechter naar het scherm gaat, weet je dat hij negen op de tien keer zijn beslissing zal herzien. Dat gebeurde nu ook. Als ik zijn voet raak, is het strafschop. Zo simpel is het. Na de internationale break gaat we weer vol, het seizoen is nog lang en er kan nog veel gebeuren."

Maar intussen moet Anderlecht wel de rol lossen. "We zijn heel teleurgesteld. Onze match op zich was niet slecht, vind ik. Maar de match werd beslist in de twee zestiens. Wij missen en zij niet. Dat moet gewoon beter."