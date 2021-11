Kompany zag collectieve off day: "We waren veel te voorzichtig, er was te weinig kwaliteit"

Wat de voorbije weken op de goeie weg leek, was zondag alweer een groot probleem bij Anderlecht. Er zat heel wat zand in de raderen van de aanvalsmachine. "Als je speelt tegen de top vier krijg je minder kansen, maar dat is geen excuus", knikte Vincent Kompany.

Vincent, we gaan direct met de deur in huis vallen: aanvallend was het bitter weinig bij jullie vandaag...

"Ik had het gevoel dat het spel zich in de eerste helft vooral op het middenveld afspeelde. We brachten toen inderdaad te weinig. Onze ploeg was veel te voorzichtig. We weigerden die laatste pass te geven. Er was te weinig kwaliteit om het verschil te maken. Het was gewoon niet genoeg."

En Antwerp benutte zijn kansen wel.

"Da's waar. Het contrast met wat we de voorbije weken aanvallend hebben gedaan, was te groot. De tweede helft waren we wel wat gevaarlijker, maar voetballend was het niet fantastisch. Het verschil speelt zich af in die twee fases in onze zestien. Bij die penalty was er een heel slimme loopactie van Frey. Met iets meer ervaring dekken we daar gewoon de eerste hoek af, maar wij zetten nog ons voetje."

Begint dit niet zorgwekkend te worden?

"Vandaag was een mindere dag bij iedereen. We blijven met de hele ploeg progressie maken. Die marge is er nog. De jongens kunnen nog veel stappen zetten, maar het zal ook niet met de zwaai van een toverstaf gebeuren. Er zijn ook veel matchen geweest waarin we beter waren en niet wonnen. Vandaag waren we niet beter."

Da's toch ook een probleem, beter zijn en niet winnen?

"Als ploeg zullen we hard moeten blijven werken. Het zal niet per toeval gebeuren dat we zulke zaken overwinnen."

Hoe moeilijk is het om de juiste combinatie te vinden met je drie spitsen?

"Niet zo moeilijk hoor. Als de ene niet speelt, vragen jullie waarom. Als de andere niet speelt, vragen jullie waarom. Ik kijk naar wat ze in die match kunnen bijbrengen en naar de vorm."

Jullie pakken 8 op 21. Op een bepaald moment moet het klassement toch beginnen meespelen?

"Natuurlijk zijn de resultaten het belangrijkste. Maar aan die 8 op 21 kan ik nu niets meer veranderen. Ik ben hier niet om te rekenen. Ik moet de spelers beter maken en dat is al een moeilijke taak op zich. Ik hou me niet bezig met wat ik niet kan controleren."