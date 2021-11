Priske vraagt om meer respect: "Hoeveel spelers van vorig seizoen stonden er op het veld? Drie!"

Brian Priske hoeft zich na de zege tegen Anderlecht weer voor een tijdje geen zorgen te maken. We zien Antwerp nu ook geen coach buitensmijten die met zijn ploeg tweede staat. Intussen vraagt de coach ook wat meer respect, voor zichzelf en voor zijn spelers.

Priske stond uiteraard onder druk, maar zag zijn ploeg voor he knokken. "Ik zag een team met veel inzet en mentaliteit op de juiste manier. En we waren goed aanwezig in de twee zestiens. Dat heeft het verschil gemaakt."

Of hij nu opgeluchter kan ademen, was de vraag dan ook. "Kijk, ik ben niet bezig met wat jullie schrijven", opende hij een kleine aanval richting pers. "Ik doe er alles voor. Ik ben hier elke dag om 7u 's morgens tot 's avonds. Ik hoop dat er gezien wordt hoe hard we werken. We zijn bezig met een nieuwe groep te vormen."

"Hoeveel spelers van vorig jaar stonden er vandaag op het veld? Drie! De Laet, Butez en Seck. De rest was hier vorig seizoen allemaal niet. Mag ik een beetje respect vragen voor het werk dat we hier doen? Die nieuwe jongens zitten in een volledig andere omgeving, sommige zelfs voor de eerste keer in een ander land. En dan zoveel punten hebben... Dan ben ik echt trots op mijn spelers."