17-jarige Dwomoh mocht voor eerste keer starten in topper: "Als ik morgen tegen Messi moet spelen, blijft dat hetzelfde"

Pierre Dwomoh (17) mocht de eerste keer starten bij Antwerp en deed dat zeker niet slecht op het middenveld, waar hij het duel moest aangaan met jongens die heel wat meer kilometers op de teller hadden staan. Maar snel onder de indruk zijn, zit niet in zijn persoonlijkheid.

Dwomoh mocht al twee keer invallen in de Europa League en één keer in de competitie. Maar op training had hij Brian Priske overtuigd om hem een kans te geven tegen Anderlecht. "Ik ben de match zonder stress en met vertrouwen begonnen", zei hij achteraf in de perszone. "Ik weet dat ik nog jong ben, maar ik heb altijd gezegd, 17, 18 of 19, dat maakt geen verschil."

Een jongen met heel veel zelfvertrouwen en dat straalt hij ook uit. Al was hij wel onder de indruk van naast Radja Nainggolan te mogen spelen. "Het was echt een jongensdroom. Toen ik klein was zag ik hem spelen met de Rode Duivels", aldus de jongeman die 12 was toen Nainggolan titularis was op het EK 2016. "Hij helpt me heel goed. Hij coacht me op het veld. Hij is heel belangrijk voor mij."

Door de tegenstander werd hij wel niet uit zijn lood gebracht. Dwomoh ging in duel met jongens als Hoedt, Olsson, Cullen... en kwam er nog veel als winnaar uit. "Tegen wie ik speel, dat maakt me niet uit. Dat maakt geen indruk op mij. Als ik morgen tegen Messi moet spelen, is dat voor mij gelijk. Hij is in ieder geval kleiner", lachte hij.