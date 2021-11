"Too much bullshit": Radja Nainggolan erg duidelijk na deugddoende zege tegen Anderlecht

Radja Nainggolan zou Radja Nainggolan niet zijn als hij zich niet af en toe eens stevig zou roeren. Het was niet anders na de match tegen RSC Anderlecht.

Tegenover de pers hield hij zich nog enigszins in: "Er wordt veel gepraat over Antwerp. Als we in een dipje zitten, is het meteen crisis en moet de coach weg."

They love to talk?!!! We love to deliver… too much bullshit from the outside… the group is still there… have all a nice weekend😜😜 pic.twitter.com/TCXRkc5ceD — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) November 7, 2021

"En we moeten zogezegd kampioen worden. Maar we moeten gewoon met de voeten op de grond blijven staan en Club Brugge in problemen proberen brengen. Dat maakt dit soort prestaties des te mooier."

Op de sociale media lanceerde de Antwerpmiddenvelder nog een ferme tweet, waarin hij iedereen een leuk weekend wenste en verwees naar alle bullshit die verscheen over The Great Old.