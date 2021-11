'Man van de match' Nainggolan had eigenlijk niet eens mogen spelen: "We hebben een risico genomen"

"Yow, wacht effe, 'k zen nog naar mijn kinderen aan 't whatsappen." Radja Nainggolan blijft altijd en overal zichzelf, ook als hij de pers te woord zal staan. De middenvelder speelde een berematch tegen Anderlecht en zo vanzelfsprekend was dat niet.

Nainggolan kwam net terug uit blessure, maar speelde 90 minuten. Sterk na een afwezigheid van zes matchen. "Ik zat na 70 minuten al kapot hoor", lachte hij. "Eigenlijk had ik nog niet mogen spelen, want de dokters zeiden dat ik nog een week nodig had. Ik ging me daaraan houden, ik wou het niet riskeren. Maar ik voelde me ineens wel goed genoeg om te spelen. Dan ben ik met de dokters en het bestuur gaan praten en heb gezegd dat ik de ploeg wou helpen. We hebben een risico genomen ja."

De echte 'Il Ninja' en dat is de man die ze bij Antwerp nodig hebben als ze willen concurreren met Club Brugge. Maar Radja zelf temperde die verwachtingen. "How mannen. Brugge is de topfavoriet en wij zijn er om het hen lastig te maken. Als we dan kampioen spelen, zoveel te beter. Maar play-off 1 halen is al een heel goed resultaat."

Nochtans kon Antwerp dankzij de winst een crisis en mogelijk een trainersontslag vermijden. "De trainer is altijd rustig gebleven. We hebben nooit schrik gehad om de trainer te verliezen. Sven (Jaecques, nvdr.) is ook met ons komen praten. Kijk, we verloren nog maar drie keer in de competitie. De Europa League is een andere zaak. Maar dat gebeurt in het voetbal. We zitten op het juiste elan", besloot Nainggolan.