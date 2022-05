Anderlecht vernedert Antwerp op de Bosuil, met een hattrick van Amuzu als orgelpunt

Anderlecht heeft Antwerp afgemaakt op de eigen Bosuil en heeft een stevige optie op de derde plaats genomen. De thuisploeg maakte nooit aanspraak op iets en incasseerde na tien minuten al een eerste treffer van Amuzu. Zirkzee maakte de 0-2 en de rest deden Kouamé en Amuzu.

Anderlecht trad tegen Antwerp aan met zijn jongste elftal van het seizoen. Kana, Arnstad, Gomez, Zirkzee, Amuzu én Verbruggen. Allemaal nog geen 23. De 19-jarige Verbruggen lijkt trouwens enkel play-offs te spelen. Vorig seizoen ook al, na de blessure van Van Crombrugge en nadat hij Wellenreuther uit doel speelde.

Geklungel in Antwerpse verdediging

Antwerp wou daarvan gebruik maken en zette de jonge garde van Kompany zwaar onder druk. Ze liepen naar alles wat bewoog en de bal in de buurt had. Maar de bezoekers bleven daar eigenlijk nog vrij rustig onder. Na tien minuten stonden ze zelfs op voorsprong. Een verschrikkelijke fout van Butez, die Dessoleil in de problemen bracht en die Cullen niet zag aankomen en pardoes op de middenvelder trapte. Zirkzee bediende met de hak Amuzu en die werkte hard af in de korte hoek. Een vlam van 112 km/u!

Hij die dikwijls zo ongelukkig was bij de afwerking... Het deed Amuzu duidelijk deugd. Antwerp had in ieder geval zijn handen vol met de snelle aanvaller. Brian Priske wou aanvallend beter uit de verf komen dan tegen Union, maar dat lukte niet meteen. De hoge druk bracht weinig op en aan de bal was er te weinig kwaliteit. Nainggolan probeerde het met afstandsschoten, maar die brachten Verbruggen niet in de problemen.

Amuzu maakt het helemaal af

Het zat goed in elkaar bij Anderlecht. Verdedigend heel solide. Met Delcroix heeft Hoedt nu ook een uitvoetballende verdediger naast zich. En bij Antwerp? Het trok eigenlijk op niks in de opbouw. Nainggolan gaf meer ballen achteruit dan vooruit. Frey liep zich de pleuris, maar kreeg amper een bruikbare bal. Benson was onzichtbaar.

En als je de tweede helft dan start met nog een defensieve blunder van jewelste, weet je dat het moeilijk wordt. Om Bob Peeters even te parafraseren. Kouamé troefde Dessoleil af in een correct duel en zette voor. Zirkzee had alle tijd van de wereld om te scoren. Zeven minuten later stond het... 0-4. Amuzu kreeg nog twee doelpunten aangeboden van Kouamé, die een hattrick aan assists achter zijn naam kreeg. Wat een beetje vertrouwen met een mens doet!

De meegereisde fans scandeerden zijn naam. Je gunt het hem, want een heel vriendelijke jongen, maar zo veel kansen al gemist. Match gespeeld uiteraard. Op de 67ste minuut had Kompany al zijn vijf wissels doorgevoerd. Ook Amuzu, die wat last had na een duel. Anderlecht heeft zo een optie op plaats drie en het bijbehorende EL-ticket genomen. Bij Antwerp zal Priske het na vandaag nog wat moeilijker krijgen.