Einde seizoen voor Antwerp-middenvelder: incontournable in reguliere competitie, nauwelijks gespeeld in play-offs

Birger Verstraete was in de reguliere competitie een van de eerste namen op het bord van Brian Priske. De West-Vlamingen miste door een schorsing de eerste play-offwedstrijd in Club Brugge.

Tegen Union begon Verstraete op de bank, maar mocht hij aan de rust invallen. Het zullen zijn enige 45 minuten in deze Champions' Play-Offs worden. Verstraete liep in de wedstrijd tegen Union een botkneuzing op, waarvan hij erg veel hinder ondervindt. De energieke middenvelder ontbrak afgelopen weekend tegen Anderlecht en zal ook de komende drie duels, tegen Anderlecht, Club Brugge en Union, moeten passen. Voor de 28-jarige Verstraete komt er zo een vervroegd einde aan het seizoen. Birger Verstraete kwam dit seizoen veertig keer in actie voor de Great Old, waarin hij twee keer scoorde en evenveel assists uitdeelde. Verstraete ligt nog tot medio 2024 onder contract bij Antwerp.