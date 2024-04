Club Brugge voert de druk op Anderlecht en Union op en duwt Antwerp stilaan in crisis

Club Brugge blijft zijn opmars verder zetten in de Champions' Play-offs. Blauw-zwart stuurde Antwerp met een 3-0 nederlaag en 0 op 9 weer naar huis.

Drie dagen na zijn Europese wedstrijd ontving Club Brugge Antwerp voor de derde speeldag in de Champions’ play-offs. Club was begonnen met 4 op 6, terwijl Antwerp na 0 op 6 naar de zesde plaats was gezakt.

Antwerp eiste vooral de bal op in de eerste helft, het dook de rust in met 62% balbezit. Kansen waren er voor de bezoekers niet echt, Club creëerde wel wat gevaar met Nusa en Onyedika, maar echte kansen waren het niet.

Het grootste gevaar kwam van een vrije trap van Vanaken. De kapitein viseerde de korte hoek, maar Lammens lag goed in de hoek. Net voor de rust was het toch prijs. Onyedika legde een afvallende bal in de hoek na een vrije trap van De Cuyper.

Club telt Antwerp snel uit in tweede helft

Antwerp kwam beter uit de kleedkamer en zette Club onder druk. Onyedika kwam goed weg met geel na een stevige overtreding. Ekkelenkamp zorgde ook voor echt gevaar, Jackers moest de Nederlander van de gelijkmaker houden.

Club was niet onder de indruk en op het uur verdubbelde Skoras de voorsprong. Hij pikte een voorzet van Meijer op en legde de bal overhoeks binnen. George dreigde vijf minuten voor tijd nog eens, maar zijn schot ging naast.

De drie punten kwamen niet meer in gevaar voor Club Brugge, Zinckernagel maakte er zelfs nog 3-0 van. Club komt nu tot op twee punten komt van Anderlecht en Union. Antwerp blijft achter met 0 op 9 en staat laatste in de Champions' Play-offs.