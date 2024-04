Peter Vandenbempt komt met opvallend statement over Club Brugge

Club Brugge won afgelopen weekend van Royal Antwerp FC. Peter Vandenbempt was alvast onder de indruk.

Club Brugge lag een seizoen lang in de touwen, maar nu de play-offs bezig zijn lijkt blauwzwart er helemaal te staan. En dat allemaal dankzij de trainerswissel in het Jan Breydelstadion na het afsluiten van de reguliere competitie.

Dat zorgt er meteen ook voor dat Club Brugge naar voren geschoven wordt als titelkandidaat. “De titeldroom zullen ze nog niet uitspreken, maar uiteraard is die er wel. De metamorfose die Club in pakweg 3 weken heeft doorgemaakt, is ongelofelijk. Na de nederlaag op STVV leek niets nog mogelijk voor Club, en nu misschien wel alles”, zegt Vandenbempt op Sporza.

Club Brugge speelt opnieuw met veel intensiteit en overtuiging en dat is de verdienste van Nicky Hayen. Want echt groots is het voetbal op dit moment nog altijd niet en dat weten ze bij Club Brugge zelf ook wel. “Hans Vanaken merkte terecht op dat ze nu wel hun momenten pakken.”

Gelijkenissen met 9 jaar geleden

Of Club Brugge nog zal meespelen voor de titel moet tegen volgende week duidelijk zijn. “Nu moet het naar Thessaloniki tegen PAOK, en dan tegen Union in het Dudenpark. Vreemd genoeg zal het resultaat in Griekenland mee de titelkansen voor Club bepalen.”

Vandenbempt verwijst naar negen jaar geleden, toen Club Brugge uitgeschakeld werd in de kwartfinale tegen Dnipro. “Toen is me altijd gezegd: na de uitschakeling zaten de spelers er toen terneergeslagen bij in de kleedkamer. En dat heeft de ploeg een tik gegeven, die negatief heeft doorgewerkt in de titelstrijd tegen AA Gent.”