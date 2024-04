Antwerp-spits Vincent Janssen reageert na nieuwe nederlaag tegen Club Brugge: "Klotegevoel"

Club Brugge heeft zondagnamiddag met 3-0 gewonnen tegen Antwerp. Na het puntenverlies van KRC Genk klimt Club zo naar de derde plaats.

Antwerp kon zijn play-offs moeilijk slechter beginnen dan met deze 0 op 9. In drie wedstrijden scoorde The Great Old geen enkele keer. Nu werd er met 3-0 verloren op het veld van Club Brugge.

Vincent Janssen zag dat zijn ploeg het erg moeilijk had in het Jan Breydelstadion. "Het is kut. Een klotegevoel. Het is een beetje het verhaal van de afgelopen weken. We voetballen wel maar creëren niet zo veel", begint hij bij Eleven DAZN.

Antwerp moet nu op de play-offs focussen, maar de bekerfinale komt ook steeds dichterbij. "Dat is moeilijk voor ons, zeker. Maar ook na deze klap zijn er nog zeven wedstrijden in de play-offs te spelen. Er kan nog veel gebeuren. Uiteindelijk wordt die bekerfinale wel steeds belangrijker."

Antwerp had meer balbezit dan Club, toch bleef het grote gevaar steeds uit. "Het was moeilijk voor ons. Ze bleven ook met twee op mij staan. Je zag dat we wel konden voetballen op het middenveld tot aan die laatste fase. Daar kregen we niet de kansen die we wilden."

Na drie speeldagen staat Antwerp laatste in de Champions' Play-offs met 26 punten. Drie minder dan de nummer vijf Cercle Brugge. Volgend weekend volgt een nieuwe kans tegen De Vereniging.