De reeks stopt bij 9: tienkoppig Anderlecht grijpt de macht in Champions' Play-offs en Union schiet zich weer in de voet

Zou de ongeslagen reeks van Union tegen Anderlecht ook blijven staan nu het in de play-offs zo slecht van start ging? Na het rood voor Debast leek het antwoord positief te zijn, maar paars-wit had via Amuzu het laatste woord. Anderlecht grijpt de macht in de Champions' Play-offs.

Een verrassing in de opstellingen? Ja, de plek voor Teklab op de linkerflank bij Union in plaats van Lapoussin, mysterieus afwezig op het wedstrijdblad. Voorts was er de verwachte terugkeer van Rits en uiteraard die van de veelbesproken Burgess. Die kon zich net als de andere spelers meteen uitleven in pittige duels.

Moris weer in de fout

Een eerste moment van kwaliteit kwam er na tien minuten, met een aardig botsend schot van Sardella. Moris kon het stoppen, maar niet voldoende naar de buitenkant werken. De Union-doelman ging bij recente tegentreffers al niet altijd vrijuit. Dit is eentje voor in het rijtje, want de goed gevolgde Dolberg benutte de herneming.

Halfweg de eerste helft sloeg de machine stilaan aan bij Union. Het ging hoger opschuiven en kwam fel opzetten. Nilsson kopte de hoekschop van Castro-Montes op de dwarsligger. De thuisploeg mocht gezien het spel blij zijn dat het op voorsprong bleef. Minpunt voor paars-wit was wel de knieblessure die Thorgan Hazard opliep.

Dolberg dreigt opnieuw

Overigens had het toch ook 2-0 kunnen staan aan de rust. Er was veel heisa vanwege een duel tussen Burgess en Leoni en in diezelfde gekke fase was er al dan niet handspel van Nilsson. Dolberg trok zich van de commotie weinig aan en trapte in de draai voorbij Moris. Sykes haalde van de lijn en hield de spanning in de match.

VAR-fase na elleboog Debast

In het vierde kwartier ging het vlot op en neer. Na een passje van Amoura dook Puertas op voor Schmeichel, maar de Deen maakte zich goed breed. En nadien volgde dé fase die de match op zijn kop leek te zetten. De VAR kwam tussen nadat Nilsson in het gezicht geraakt werd door de elleboog van Debast, met grote gevolgen.

Scheidsrechter Lambrechts bleef naar de stip en gaf Debast een tweede geel. Puertas zette de elfmeter om. Het leek het perfecte scenario voor Union om erop en erover te gaan. Het tegendeel was waar. De pas ingevallen Terho ging onder de kruispass van Vertonghen door, Amuzu schoot raak op aangeven van Sardella.

Het overleg ontbrak, de invalbeurten waren rampzalig bij Union. Na negen matchen op rij ongeslagen te zijn tegen Anderlecht mag Union het zichzelf aanwrijven dat het uitgerekend in dit treffen met een man meer onderuit ging. Anderlecht gaat voor het eerst sinds mensenheugnis aan de leiding in het Belgische kampioenschap.