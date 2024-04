Kevin Mirallas laat zich uit over de titelstrijd en de terugval van Union SG

Kevin Mirallas mag dan wel druk bezig zijn bij Eendracht Aalst, hij volgt de Jupiler Pro League nog steeds aandachtig. Hij praatte met ons over wat er allemaal gebeurt bovenaan het klassement.

Afgelopen zondag heeft RSC Anderlecht voor het eerst dit seizoen Union SG ingehaald en de leiding genomen in het klassement. De Play-offs liggen nu helemaal open. Kevin Mirallas voelde het al aankomen. "Ik kan niet zeggen dat ik verrast was", vertelde hij ons.

"Ik had het gevoel dat Union niet zo sterk zou blijven presteren tot het einde. Dat hebben we in het verleden al gezien in PO1. Dat neemt niet weg dat ze een geweldig seizoen hebben, met een bekerfinale en een mooie Europese campagne," benadrukt de voormalige Rode Duivel.

"Dus ja, ze hebben het al moeilijk gehad deze eerste drie wedstrijden van de play-offs. Maar ik maak me geen zorgen om hen en schrijf hen nog niet af. Anderlecht heeft het niet makkelijk gehad om hen te verslaan terwijl ze in een dip zitten", vervolgt Mirallas.

Mirallas is geen fan van de play-offs

"Het zal moeilijk zijn geweest voor Union om daarmee om te gaan: nu zijn ze achtervolgers, en dat zal hen goed doen", zegt hij. "Ik zou ook KRC Genk en Club Brugge niet afschrijven: Genk heeft een erg goed team en speelt goed voetbal. Club speelt bevrijd, en we hebben al gezien dat dat ver kan leiden in de play-offs."

Leider Anderlecht maakt echter weinig echt indruk op de voormalige speler van Antwerp. "Je kunt niet zeggen dat ze geweldig spel brengen. Maar ze hebben een collectief", erkent Mirallas. "Ik zou zeggen dat hun bank me zorgen baart."

De blessure van Thorgan Hazard kan daarbij voor problemen zorgen. "Natuurlijk kan een speler als Thorgan het verschil maken in de play-offs. Het probleem is dat om hem te vervangen, je Amuzu nodig hebt. Maar hem opstellen als basisspeler neemt de optie om hem te gebruiken als supersub weg, terwijl we weten dat dat de kracht van Francis Amuzu is."

Door de play-offs krijgen we nog een boeiend seizoenseinde, maar Kevin Mirallas is daarom geen grote fan. "Ik ben tegen de play-offs, dat is duidelijk. Wij zijn de enigen, in de belangrijke competities laten we zeggen, die doorgaan met dit systeem. In Griekenland hebben ze play-offs, maar zonder puntenhalvering", gaat hij verder.

"Het draait allemaal om televisierechten. De play-offs brengen meer geld op, dat is een feit. Maar uiteindelijk komen meerdere teams in deze top 6 terecht zonder enige kans of zelfs wil om de titel te behalen, zoals Cercle", besluit Mirallas.