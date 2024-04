Voetbal is (geen) wetenschap van XG en XP: Union had al 7 op 9 moeten hebben in play-offs en Anderlecht heeft al twintig punten te veel

RSC Anderlecht is op dit moment leider in de Jupiler Pro League. Maar het had ook helemaal anders kunnen lopen. Dat blijkt uit de Expected Points-tabel op basis van de doelpunten die zouden moeten gemaakt zijn.

RSC Anderlecht heeft over de 33 wedstrijden heen op dit moment een doelsaldo van +28. Daarmee overstrekt het zijn mogelijkheden op dit moment enorm. Volgens de 'expected goals' zou het maar een doelsaldo van +4,4 mogen hebben.

Daarmee is paars-wit het team bij uitstek dat dit seizoen 'geluk' heeft gehad, ofwel door zelf te scoren uit een halve kans, hetzij doordat de tegenstanders grote kansen misten. Ze verzamelden dit seizoen liefst twintig punten extra.

Op basis van de expected goals had Anderlecht het zelfs moeilijk gehad om play-off 1 te halen, want ze komen eigenlijk maar net boven KAA Gent uit. De top-6 zou wel sowieso dezelfde geweest zijn als het nu is.

Ook KV Mechelen doet het veel beter dan verwacht. Zij zouden volgens de data eigenlijk maar twaalfde moeten staan in plaats van de grootste concurrent te zijn voor de Buffalo's in de strijd om de Europe Play-offs.

Anderlecht is de verrassing in de realiteit

Club Brugge zou op twee staan, voor Genk, Cercle Brugge, Antwerp, Anderlecht en Gent dus in het systeem van de expected goals. Al is het natuurlijk ook gewoon op het veld dat het moet gaan gebeuren en daar toont Anderlecht zich dus het best. Opvallend: Union SG zou in de Champions' Play-off eigenlijk ook al 7 op 9 moeten gehad hebben.

Het is moeilijk om één op één aan te tonen waaraan het precies ligt, maar paars-wit had dit seizoen liefst veertien goals meer moeten binnen hebben gekregen dan ze in realiteit hebben gekregen. Miraculeuze reddingen of slecht afwerken?

Het plaatst de prestaties van Jan Vertonghen en Zeno Debast onder meer ook een beetje in proportie. Die hebben nu een pak clean sheets gepakt en slikten in totaal amper 34 tegendoelpunten in 33 wedstrijden, maar dat hadden er dus 47,9 moeten zijn.

Onderaan zouden de verschillen dan weer minder klein zijn, al had OH Leuven zelfs normaal gezien in plaats van Charleroi de play-downs moeten spelen. Kortrijk, RWDM en Eupen zouden ook een strijd tegen degradatie spelen met weinig onderlinge verschillen.