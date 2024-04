Brian Riemer vol lof over eigen speler: "We wisten dat hij een belangrijk wapen kon zijn"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht knokte zich zondag naar de leiding in de Champions' Play-offs. Francis Amuzu scoorde de winning goal voor paarswit.

Brian Riemer was duidelijk in zijn nopjes na de overwinning tegen Union SG. En dat was hij nog meer omdat Francis Amuzu de winning goal scoorde voor RSC Anderlecht.

Riemer heeft altijd al een boontje gehad voor zijn winger, maar die sukkelt geregeld met blessures en kwam zo nog niet ten volle tot zijn recht bij RSC Anderlecht.

“Het was altijd het doel om Amuzu volledig fit te krijgen voor de play-offs en daarin zijn we geslaagd”, zei Brian Riemer zondag na afloop van de partij aan Het Laatste Nieuws. “‘Ciske’ is het soort speler dat een glimlach op mijn gezicht tovert.”

Amuzu kan iedereen pijn doen

De speler ligt duidelijk in de bovenste schuif bij paarswit. “Ik ben zo trots op hem, hij komt van ver terug. Ik had laatst nog een lang gesprek met Jesper Fredberg over ‘Ciske’. Voor zijn blessure haalde hij een zeer hoog niveau, nooit zag ik een betere Amuzu bij Anderlecht. Maar dan was er die blessure…”

Riemer is dan ook blij dat uitgerekend Amuzu de winning goal scoorde. “Daarom ben ik zo blij dat uitgerekend hij kan scoren. Met zijn snelheid kan hij iedereen pijn doen. We wisten dat hij met een man minder een belangrijk wapen kon zijn voor ons en dat is gebleken.”