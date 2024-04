Anderlecht staat voor eerst in 5,5 jaar alleen op kop, maar incasseert wel enorme domper

Thorgan Hazard viel zondag geblesseerd uit tegen Union SG. Er werd gevreesd voor een zware blessure en dat is ook werkelijkheid geworden. Absolute pech voor de ervaren winger van Anderlecht, met oog op een eventueel EK in Duitsland. Maar ook voor paars-wit een dik probleem.

Voor het eerst in meer dan vijf jaar stond RSC Anderlecht nog eens alleen op kop in de rangschikking. De laatste keer dat het gebeurde was op 17 augustus 2018, al was er begin dit seizoen ook al even een kortstondig momentje - net als in juli 2022.

Met nog zeven speeldagen voor de boeg is het zeker geen slechte timing om op kop te komen. En toegegeven: Union SG heeft nog steeds meer punten als je het volledige seizoen bekijkt zonder halvering van de punten, maar dat speelt geen rol.

Kruisbanden van Thorgan Hazard afgescheurd

In een duel met Alessio Castro-Montes viel Thorgan Hazard geblesseerd uit. Hij kon niet verder, ondertussen is er meer duidelijkheid gekomen. De kruisbanden zijn afgescheurd en dus is de broer van Eden Hazard maanden buiten strijd.

Thorgan Hazard absent pour une longue durée après sa blessure au genou contre l'Union. Heel de club wenst Thorgan een spoedig herstel toe. 🟣⚪️ https://t.co/JmOg2lQfze pic.twitter.com/O9IclfMQVq — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) April 15, 2024

Brute pech dus voor Thorgan Hazard, die aan goede weken bezig was met paars-wit en dus ook node zal gemist worden in de titelstrijd. De 31-jarige linksbuiten was steeds beter beginnen te voetballen bij paars-wit.

In zijn laatste tien wedstrijden zorgde hij voor vier goals en drie assists voor Anderlecht, in totaal zit hij daardoor aan zes assists. Het was dan ook voor alle analisten duidelijk dat een Hazard in vorm van groot belang kon zijn in de Champions' Play-off.

Anderlecht staat dus eindelijk waar het wilde staan, maar krijgt nu de moeilijke taak om er te blijven staan zonder een van de absolute sterkhouders. Een pluspuntje is dat Francis Amuzu als zijn vervanger wel een goede indruk maakte tegen Union SG.

Geen EK, weg droom

Of Hazard met een kampioenstitel een optie was geweest voor Domenico Tedesco op het EK in Duitsland komende zomer? Dat gaan we nu nooit meer weten. Maar hij zou wel in de buurt van een selectie gekomen zijn als hij zijn vorm nog een dikke maand zou etaleren.

Voor Hazard zelf is het dus ook een extra portie pech. En ook op de sociale media regende het reacties over de onfortuinlijke Hazard. Die zal node gemist worden door Anderlecht, zoveel is ondertussen wel duidelijk.

Thorgan Hazard s’est fait les croisés? 💔 — Brother Mouzone (@cwhothis) April 15, 2024

Knie Thorgan Hazard maakte onnatuurlijke beweging. Ziet er niet goed uit. Damned.#ANDUSG #coym pic.twitter.com/9ykbrPbekG — Sarne De Vliegher (@sdevlieg) April 14, 2024

Thorgan Hazard est directement impliqué sur 6 buts lors des 12 derniers matchs d’Anderlecht (4 goals, 2 assists). Courage à lui ✊ https://t.co/YEyOZ4x7C7 — USG Data (@StatsMarien) April 15, 2024