Anderlecht nu al kampioen? Frank Boeckx legt Jan Vertonghen uit hoe het moet gebeuren

RSC Anderlecht staat aan de leiding in de Champions' Play-offs. Het zou best wel eens kunnen dat de troepen van Brian Riemer dit niet meer uit handen geven.

Na het laatste fluitsignaal tegen Union SG vierden ze bij RSC Anderlecht de overwinning alsof ze al kampioen waren. En het zou best wel eens kunnen dat paarswit op deze speeldag de competitie in zijn definitieve plooi legde.

In ieder geval heeft Anderlecht de situatie helemaal gekeerd en volledig in eigen handen, ook al speelden ze totaal geen champagnevoetbal. Want dat blijkt helemaal niet nodig te zijn om te winnen en leider te worden.

Frank Boeckx gelooft alvast in de kansen van paarswit. “Ze spelen thuis, geven weinig weg, maar op verplaatsing hebben ze toch nog een beetje moeilijk om het spel naar zich toe te trekken”, zegt Frank Boeckx in de voetbalpodcast vier-nul van VTM.

Thuis alles winnen en een punt op verplaatsing pakken

Het ideale scenario lijkt zich beetje bij beetje te voltrekken. “Ik heb Jan Vertonghen vorige week aan de lijn gehad en ik heb hem toen ook gezegd na het verlies op Club Brugge als je de thuiswedstrijden wint en je speelt in principe overal gelijk, dan ben je kampioen.”

Door de nederlaag in het Jan Breydelstadion moet er volgens Boeckx ergens anders gewonnen worden in plaats van gelijk spelen. “Ik geloof er ook in dat er niemand een reeks zal neerzetten à la Standard, wat was het toen, 26 op 30? In deze competitie wordt dat niet mogelijk.”