Verheyen haalt zijn grote gelijk over Anderlecht-spits Dolberg en wijst naar omstandigheden: "Dat is ook maar logisch"

Kasper Dolberg stond toch al een hele tijd droog. Gert Verheyen was één van de analisten die hem verdedigde en die niet vond dat Vazquez in zijn plaats in de ploeg moest komen bij Anderlecht.

Voor RSCA-Union stond Dolberg al een hele tijd droog. Verheyen liet op Eleven DAZN blijken dat hij het een juiste beslissing van Riemer vond om vast te houden aan zijn keuze voor de nummer 9. "Voor mij is Dolberg de betere spits. Als je voor een langere periode droog komt te staan, zal er altijd die roep zijn naar wie op de bank zit."

"Zeker als je met een concurrent te maken hebt", vervolgt Verheyen. "Dat dit bij een grote club zo is, dat is ook maar logisch. Als je het een tijdje moeilijk hebt om te scoren, zal er altijd geroepen worden om die andere. Dat is altijd het leven van de spits. Voor mij is Dolberg wel de beste Anderlecht-spits."

Luid applaus voor Dolberg

Het zijn verklaringen die de ex-trainer van KV Oostende deed voor de aftrap. Zijn gelijk werd bewezen, want na ruim tien minuten lag Dolberg al op de loer om de 1-0 te maken tegen Union. Als Sykes de bal niet van de lijn had gekeerd, had Dolberg zelfs twee keer gescoord. Onder luid applaus ging die laatste bij zijn wissel naar de kant.

Volgens Wesley Sonck zou paars-wit zelfs nog veel meer uit Dolberg kunnen halen. "Ik stel mij altijd de vraag bij een spits die ter discussie staat: hoeveel kansen mist hij en doet hij zijn job nog in balbezit en balverlies? Natuurlijk is het heel belangrijk dat een spits doelpunten maakt", sluit Sonck de ogen niet voor het belang van stats.

Sonck wijst op speelwijze Anderlecht

Toch dient ook de speelwijze van Anderlecht in acht genomen te worden. "Ik vind dat Anderlecht niet speelt voor zijn diepe spits. De laatste weken gaat het meer en meer via de twee flanken, die heel fel naar binnenkomen en heel vaak aan de bal zijn."