Filip De Wilde maakt opvallende vergelijking die transfer Zeno Debast kan versnellen

Sporting Lissabon deed een stevig eerste bod op Zeno Debast. De Portugezen boden ruim 15 miljoen euro, maar RSC Anderlecht legde dat naast zich neer.

Lissabon dreigt deze zomer Ousmane Diomande of Goncalo Inacio, of mogelijk zelfs allebei, te verliezen, waardoor een jonge en talentvolle verdediger meer dan welgekomen is. De Portugese club klopte daarvoor al bij Anderlecht aan en deed ook een bod, maar dat werd geweigerd.

Anderlecht zou mikken op minstens 20 miljoen euro. Het Portugese O Jogo sprak met Filip De Wilde over Debast. Hij speelde in de jaren 90 voor Sporting en is een betrouwbare bron om de sterkte van Debast in te schatten, zo klinkt het.

De ex-doelman van paarswit merkt vooral op dat Debast de vruchten plukt van het feit dat hij als middenvelder opgeleid werd. “Hij heeft op hoog niveau gespeeld in België, daarom vinden de coaches hem goed. Hij is in feite een van de meest interessante spelers en een van de grootste talenten in België op dit moment”, vertelt De Wilde.

Debast ook in de belangstelling van West Ham

Hij waagt zich meteen ook aan een straffe vergelijking. “Debast heeft misschien dezelfde stijl en dezelfde weg als Vincent Kompany. Maar hij moet nog iets sneller worden”, besluit De Wilde.

O Jogo linkt Debast ook sterk aan een vertrek naar West Ham United. De Engelse club speurt duidelijk de Belgische markt af, want het legde al een bod van 15 miljoen euro op tafel om Mohamed Amoura bij Union SG weg te plukken.