'Anderlecht reageert meteen op heel erg mooi bod op Zeno Debast'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zeno Debast was de pechvogel van afgelopen weekend bij RSC Anderlecht. Dat houdt echter een mogelijke transfer niet tegen.

Zondag was al duidelijk dat er bij RSC Anderlecht een bod uit Portugal was binnengelopen op Zeno Debast. Ondertussen wist Het Nieuwsblad meer informatie over de mogelijke deal te vernemen.

We lezen dat Sporting Lissabon een eerste bod gedaan heeft van iets meer dan 15 miljoen euro. Met alle bonussen erbij kan dit zelfs oplopen tot 20 miljoen euro.

De krant voegt er echter meteen ook aan toe dat Anderlecht het eerste bod niet aanvaard heeft, maar het dossier wel op tafel laat liggen voor verdere onderhandelingen.

Anderlecht leider in Champions’ Play-offs

Zeno Debast ligt nog onder contract tot midden 2025 in het Lotto Park, een ideaal moment dus voor een transfer deze zomer. Zijn marktwaarde wordt volgens Transfermarkt op dit moment ingeschat op 15 miljoen euro, maar Anderlecht wil duidelijk meer.

Debast werd afgelopen weekend in de topper tegen Union SG nog met een rode kaart van het veld gestuurd, maar dat verhinderde RSC Anderlecht niet om te winnen en de leidersplek in te nemen in de Champions’ Play-offs.