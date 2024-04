Overdreven? Serge Gumienny velt zijn oordeel over rode kaarten van Debast en Vermant

Zowel zaterdag als zondag was er opschudding over rode kaarten. Romeo Vermant en Zeno Debast werden van het veld gestuurd.

Zaterdag was er heel wat te doen over de rode kaart die Romeo Vermant kreeg in de wedstrijd van Westerlo op bezoek bij KV Mechelen. Hij kreeg in vijf seconden twee keer geel.

Vermant stond de eerste keer te dicht bij het nemen van een vrije trap, de tweede keer raakt hij de scheidsrechter aan. Ex-ref Serge Gumienny velt alvast zijn oordeel over die rode kaart.

“Ik vind dat streng, maar wel te verantwoorden”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Vermant moest meerdere keren worden aangemaand om meer afstand te nemen van de bal. Als je dan niet luistert, vraag je om een gele kaart.”

En dan is er dat contact met de scheidsrechters. “Spelers moeten nu eenmaal met hun handen van de scheidsrechter afblijven. Arthur Denil is een jonge arbiter. Iemand die zich nog wil laten gelden. Als speler kan je daar maar beter rekening mee houden.”

Domme beslissing van Zeno Debast

Zondag werd Zeno Debast van RSC Anderlecht met twee keer geel van het veld gestuurd. De strafschop en gele kaart zijn volgens Gumienny helemaal terecht.

“Hij maakt een beweging. Als zoiets gebeurt op het middenveld, wordt daar ook geel voor getrokken. Ze moeten streng zijn op dat soort situaties. De scheidsrechter kan weinig verweten worden. Hij past het reglement toe. Het was vooral dom van Debast.”