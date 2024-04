🎥 De VAR had de titelstrijd helemaal op zijn kop kunnen zetten: rood voor Zeno Debast lokt heel wat reacties uit

Anderlecht neemt het voortouw in de Belgische titelstrijd, al had een VAR-tussenkomst voor een heel andere wending kunnen zorgen. Dan gaat het uiteraard over de uitsluiting voor Zeno Debast.

Op de beelden van Eleven is nog eens te zien wat er aan de basis lag. Nilsson werd in een duel geraakt door de elleboog van Nilsson, met een wonde aan het hoofd tot gevolg. Scheidsrechter Lambrechts was er eerst niet op ingegaan, maar de VAR riep hem wel naar het scherm. Dan kon je het finale besluit al een beetje voelen aankomen. Dat was dus een tweede gele kaart voor Debast en een strafschop voor Union. Het hoeft niet te verwonderen dat dit verdict voor veel reacties zorgde op sociale media. In de comments bij de beelden van Eleven wordt het bijvoorbeeld 'redelijk belachelijk' en 'complete nonsens van de kleinzerige refs genoemd'. Duidelijke taal. 🟥 | RSC Anderlecht moet met z’n tienen verder naar deze penaltyfout van Zeno Debast! 🤕 #ANDUSG pic.twitter.com/SH8VbpKdp2 — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 14, 2024 Er zijn uiteindelijk ook andere berichten op X gepasseerd, die toch veel meer Zeno Debast in het vizier nemen en de verdediger toch wel wat kwalijk nemen. Quel geste inutile de Zeno Debast.... #VamosAnderlecht🟣⚪️ — RSC Anderlecht España 🇪🇸 (@AnderlechtES) April 14, 2024 Zeno Debast, de mol van Anderlecht 🙄#ANDUSG — cédric plateau (@cedric_plateau) April 14, 2024 Zit ff Anderlecht te kijken maar die Debast wordt um ook nie ast aan mij ligt



Zeno Debast ❌ — Ricardo Pepi 🚂 For President (@PSV_Romario) April 14, 2024