"Totaal onze fout" en "Dat is onzin": Union moet het hebben over héél veel problemen, extra pijnlijk voor Noah Sadiki

Het eens ongenaakbaar gewaande Union dreigt in te storten. Er passeren wel héél veel problemen plots de revue bij de ploeg die zo lang op kop stond in het kampioenschap. Extra pijnlijk voor Noah Sadiki is dat uitgerekend zijn ex-ploeg de fakkel overneemt.

Voor de camera's van Eleven DAZN werden heel wat ontgoochelde Unionisten aangetroffen in het Lotto Park. Niet in het minst de trainer. "Het belangrijkste punt is dat we weer twee belangrijke tegendoelpunten slikken", vindt Alexander Blessin. "Het is vreselijk hoe we al die treffers incasseren in de play-offs, ondertussen zes in drie matchen."

De Duitser steekt niet weg dat de 0 op 9 een zware klap is voor zijn jongens. "Het is hard. We zullen vannacht de slaap niet kunnen vatten, maar moeten proberen om in onze volgende match Club Brugge te kloppen." Bij dat eerste doelpunt van Anderlecht ging Anthony Moris toch weer niet helemaal vrijuit. De doelman besprak de fase.

Jager zijn geen voordeel volgens Moris

"Dat zijn moeilijke ballen voor een keeper. Ik kan bal niet naar buitenkant duwen. Maak je een fout of een halve fout, dan is het een doelpunt. Dat moet je accepteren", is de Luxemburger uiteraard wel vertrouwd met wat eigen is aan het keeperswerk. Dat het misschien goed is dat Union nu zelf kan jagen, wil hij niet horen.

"Dat is onzin. Want als je aan het eind een punt tekort komt, blijf je huilend achter. We staan nu achter Anderlecht, maar in de play-offs gaat elke week het verhaal veranderen." Ook Noah Sadiki kon het wedstrijdverloop tegen de buren enkel betreuren. "Het doet heel veel pijn dat we vlak na vervangingen de 2-1 slikken."

Union moet in eigen boezem kijken

Union moet op zo'n moment meer volwassen acteren. "Het is totaal onze fout, we kunnen het enkel onszelf kwalijk nemen. Het is voor mij persoonlijk heel moeilijk om hier te verliezen. Dat is deel van het spel. Je kunt niet altijd winnen, ook niet tegen je ex-club. Zij hebben beter afgewerkt, ze waren efficiënter en slimmer."