HUMO neemt Vandenhaute opnieuw op de korrel: 'Ook Anderlecht-voorzitter heeft telefoontje gepleegd om Union te dwarsbomen in zaak-Burgess'

Heeft Wouter Vandenhaute zich gemengd in de discussie tussen de Belgische voetbalbond en Union SG over de schorsing van Christian Burgess? Ook de voorzitter van RSC Anderlecht zou een telefoontje gepleegd hebben.

Dat beweert HUMO. Het is inmiddels algemene kennis dat het weekblad en Wouter Vandenhaute allerminst beste vrienden zijn. Het was eveneens op die pagina's dat de voorzitter van RSC Anderlecht met de grond werd gelijkgemaakt door Jan Hauspie. De rechtbank oordeelt hier momenteel over.

HUMO komt opnieuw met een opvallend verhaal naar buiten. "Peter Vandenbempt ging fel tekeer tegen Union SG en Philippe Bormans zijn acties", staat er te lezen. "Maar hij vergat er wel bij te vertellen dat ook Vandenhaute tussen is gekomen."

"Eén dag nadat Union een advocatenkantoor onder de arm had genomen om de zaak van Christian Burgess te bepleiten trok datzelfde advocatenkantoor zich al terug", beweert het weekblad. "Het kantoor zag enkel winstkansen in de zaak, maar een simpel telefoontje zorgde voor de ommekeer."

Volgens HUMO nam Vandenhaute contact op met het advocatenkantoor in kwestie. "Het kantoor moest op geen enkele opdracht van Anderlecht meer rekenen als ze waren doorgegaan met de zaak. De intimidatie werkte. Al won Union uiteindelijk de zaak en speelde Burgess in de derby."

Het is ondertussen wachten op een reactie uit paars-witte hoek. Al is de kans klein dat die reactie er ook effectief zal komen. De Belgische recordkampioen won zondag met 2-1 van de buren en ligt daarmee op koers voor een vijfendertigste landstitel.