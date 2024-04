Noah Sadiki reageert kordaat op feit dat hij uitgefloten wordt door Anderlechtfans

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Noah Sadiki verloor met Union SG van RSC Anderlecht. Op de koop toe werd de youngster nog eens uitgefloten door het thuispubliek.

Noah Sadiki trok afgelopen zomer de deur achter zich dicht bij RSC Anderlecht en trok naar de buren van Union SG. Dat zijn de supporters in het Lotto Park duidelijk nog niet vergeten. De 19-jarige Sadiki werd zondag stevig uitgefloten.

De in Neerpede opgeleide speler applaudisseerde na afloop van de wedstrijd voor de Union-fans, maar daarna ook voor die van Anderlecht, ondanks alles wat hij tijdens de wedstrijd allemaal naar zijn hoofd kreeg.

“Ik had verwacht dat ik uitgefloten zou worden”, vertelt Sadiki, die in de zomer voor vier jaar tekende bij Union SG, aan La Dernière Heure. “Het raakt je altijd om uitgefloten te worden door de fans van je oude club.”

Sadiki vraagt begrip van Anderlechtfans

Nieuw is het duidelijk niet voor Sadiki en hij begrijpt dat de fans op die manier reageren. Zelf komt hij ook zeer kordaat uit de hoek over wat hij meemaakte in deze wedstrijd tegen zijn ex-ploeg.

“Ze zijn niet blij dat ik Anderlecht heb verlaten, dat begrijp ik, maar ze moeten begrijpen dat het niet alleen mijn beslissing was. Het doet me geen plezier om tegenover Anderlecht te staan, ik moet deze wedstrijden nemen zoals alle andere”, besluit Sadiki.